陳貝兒身價暴升吸金7位數　升呢女神級遇狂迷示愛

藝人陳貝兒（Janis）去年憑主持《無窮之路》於內地爆紅，有指她折返內地工作4個月，收入已達7位數，開工時更有粉絲追隨「示愛」，認真威水﹗

Janis主持《無》節目表現出色，令她成為「感動中國2021年度人物」外，更獲委任為「廣州非物質文化遺產推薦官」，至今內地社交網話題閲讀量破7.6億，更坐擁150萬粉絲，風頭一時無倆。她透露日內將「再下一城」，啟動《無窮之路2》拍攝之旅，預算要花上約兩個月才竣工。談到去年曾深入懸崖峭壁體驗以往居民的窮困生活，她「劇透」指今次旅程將會更驚險，著大家拭目以待。

據悉自去年11月折返內地至今，她不停獲各方節目之邀進行拍攝或受訪，但由於《無》節目開鏡在即，未來所有邀請都需叫停，唯近日她趕緊繼續「還債」，至每天僅得4、5小時的休息時間。她透過長途電話受訪，聲音沙啞尤為明顯，她坦言﹕「係之前應承落嘅，唔想再拖人哋，惟有頂硬上完成埋。過去3月我冇放過假，去咗湖南、成都、廣州及北京拍咗4個節目，亦有大學邀請作學術交流，多謝大家嘅支持。」

外界盛傳她身價「幾級跳」，有指她折返內地約4個月，保守估計已賺得7位數，「第1桶金」早已在手，但談到收入問題，陳貝兒只淡然謂：「老土啲講，有啲嘢唔係金錢可以衡量嘅，我都話唔到畀大家聽實際搵咗幾多，因為仲未埋單計數。」升呢女神級的她早前於長城拍攝節目期間，竟遇上中年男粉絲尾隨「示愛」：「佢文青feel嘅，只係企好遠咁望，等收工就送心意咭俾我，上面有佢創作嘅詩句。（陌生人咁樣，妳唔驚？）冇嘢喎，同我之前去採訪世界盃嘅球迷比較，佢已經好斯文啦。」