吳浩康送驚喜　麻辣雞煲慰勞孕妻郭思琳

女星郭思琳早前閃嫁吳浩康（Deep），又宣布雙喜臨門，未結婚前兩人表現低調，從未試過在社交網晒愛，但婚後則大方得多，早前思琳就上載兩人合照，並留言：「多謝老公抽時間陪我，每次照超聲波都好期待。」Deep婚後人都變得成熟，好疼錫太太，知道太太鍾意食麻辣雞煲，雖然佗住BB，食辣嘢好似唔多健康，但為滿足太太過吓口癮，特別叫個外賣雞煲返嚟，同老婆喺天台歎雞煲撐枱腳。

思琳在社網上留言：「今日老公靜雞雞畀咗個驚喜我，就係準備咗麻辣雞煲我食吓辣嘢，仲皇恩浩蕩畀我食中辣，我想講，啖啖肉之餘啲配料都好正囉，不過對於我嚟講，中辣都係唔夠辣囉，但係有得食我已經好知足㗎喇，等我生完我要食特大大大大大辣。有朋友留言好正，但話佗B時食辣嘢真係好開胃，思琳即回話：「係啊，尤其是孕期太多嘢要戒口，忽然有得食吓辣，簡直係上天恩賜呀。」

思琳又指懷孕令到啲賀爾蒙變曬，搞到她面紅紅成臉粒粒，皮膚前所未有咁惡劣，依家真係唔化妝出唔到街，無美圖唔見得人，醫生話要生完先會變番正常，有無啲媽媽同我一樣有同樣嘅煩惱啊？你哋又會有啲咩方法令皮膚calm番啲？求賜教!!!