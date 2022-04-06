IB攻略：化學科專家教路　如何避開常見操卷誤區

踏入四月份，不少學校已陸續完成整個考試範圍的內容教學，紛紛進入最後操卷階段。最近筆者和同學們交流期間，發現有不少與操卷相關的問題，希望藉此提醒同學們免踏入操卷誤區。

1.操錯題目

由於IB化學考試範圍曾於2016年修訂，故2015年或以前的試卷和現時的考試範圍略有不同，例如現時同學不再需要知道以下的概念：

(Topic 2) Operation of the mass spectrometer

(Topic 14) Specific examples of catalytic action and industrial processes

(Topic 15) Liquid–vapor equilibrium

(Topic 20) Elimination

(Topic 8) Lewis theory(Topic 8)【SL only】

(Topic 10) SN1 and SN2 mechanisms【SL only】...

近來有不少同學向筆者問及，為何他們對這些出現在試卷的概念毫無印象，了解一番後才發現原來試題均來自以上的概念，白白浪費了不少時間查證及擔心......

另外，亦有不少新增的內容，例如:

(Topic 4) Resonance structures in organic chemistry

(Topic 7) Reaction quotient

(Topic 9) Biological oxygen demand (BOD) and the Winkler method

(Topic 14) Mechanism and catalysis of ozone depletion

(Topic 20) Electrophilic substitution—nitration…

所以，如果發現對以上的概念不太熟悉，筆者建議同學趕緊找回最近相關的試卷，多加操練，否則無論再做多試卷也不會遇到以上的概念。

2.錯失預算

有不少同學向筆者提出，打算把近兩年的試卷留到5月份、考試最後衝刺時再做，故現階段選擇做比較舊的試卷，筆者建議每位同學要因應自己的情況各自調整，詳細可參考以下例子。

由修訂範圍起計，即2016年至今，可供操卷之用的試卷一和試卷二各有16份（2020年五月份考試因疫情取消）。

以Standard Level為例，同學要完成一組試卷一（45 min）及試卷二(1hr15min)的試卷共需2小時，若要完成全部16份試卷，就需預留32小時。

以Higher Level為例，同學要完成一組試卷一（1hr）及試卷二(2hr 15min)的試卷共需3小時15分鐘，若要操完16份試卷，那就需要整整52小時才能完成。

如果時間不充裕，例如選修SL的同學現在還未開始操卷，打算由四月份起，每周安排4小時操卷，那四月份大概只能完成一半的量，筆者就不建議該同學再花時間鑽研舊制（2016年前）的試卷了。

最後，希望各位同學能夠盡快安排好自己的溫習及操卷時間表，做好準備，迎接五月份的考試！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣