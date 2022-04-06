李日朗狂性大發　狠心殺妻再分屍

自亞視過檔無綫的藝人秦芷瑤（Rose）近年主力在內地演藝圈發展，而早前有機會參演網劇《黑金風暴》拍攝，在其中一個單元中和李日朗合演夫妻，她說：「香港劇組嚟內地開拍，劇組覺得我好啱一個叫『姚嘉怡』嘅角色，雖然我下場係被人分屍，但可以同一班香港演員，除咗李日朗、仲有周秀娜、連詩雅同劇，拍得好開心，覺得好有親切感。」

她在劇中飾演豪門少奶奶，但慘遭飾演老公的李日朗長期家暴。自她被繩勒死的花絮播出後，劇情一度成為網民熱話，她說：「喺內地真係好多人講呢場戲，我突然發現，原來我演啲角色愈慘愈醜，啲觀眾愈有共鳴，雖然拍攝期間，我撞傷咗眼角，為咗逼真啲，我仲叫對手唔好留力，尤其被勒死嗰場戲，叫佢唔好錫住我，寧願捱咗佢一次過拍完。（首次同李日朗合作？）係呀，李日朗真係好專業，我亦感激導演畀機會我參演。」

而李日朗接受東網訪問時，問到要暴打Rose有壓力？他表示雖然首次和Rose合作，但拍打戲時毫不憐香惜肉:「佢都有叫我認真打佢，我都唔留力，因為一次真打埋去，好過打幾次，我叫佢有心理準備『食』我一嘢，（演技大爆發喎？）都係劇本好啫，我都知好多人講呢場戲，自己聽到都開心嘅。」

他又說製片跟他傾角色時，曾提供警察同「施暴男」給他二揀一，結果他選擇了後者：「製片都問過我怕唔怕我個樣唔似，但我又覺得殺人犯個額頭唔會鑿住殺人犯三個字，所以都想挑戰吓自己，我諗唔會被定型嘅，否則就變咗『專業殺人戶』。」他又希望今次的演出能吸引導演斟他合作，又指:「雖然唔係做男主角，只係客串，但我覺得有機會演出都係個好機會。」