宮脇咲良新隊友！16歲金佳蘭被爆搵性伴侶黑歷史

日本女團HKT48出身的宮脇咲良，去年結束韓國限定女團IZ*ONE的2年半活動，她其後與韓國Source Music事務所簽約，將於下月以Source Music事務所及HYBE事務所聯手打造的新人女團LE SSERAFIM再戰樂壇，成員的預告照近日陸續曝光，第2名公開的16歲成員金佳蘭（音譯）因為擁有清純靚樣和1米70的高挑身材而受到注目，昨日（5日）卻爆出她涉校園欺凌，引起網民熱議。

有網民公開她就讀京仁初中時的照片，指她經常欺負其他學生：「她曾經欺凌同級生，假如有後輩不跟她打招呼，她便會用私訊罵對方，飲酒和吸煙是基本，她讀初中時很出名，其他學校的學生都認識她，這種人竟然可以做藝人出道，太委屈了。」

其後有網民公開金佳蘭用粗口罵同學的私訊內容，她更被爆曾在社交網上載寫着「今天做愛好嗎？」的自拍照，有女同學留言：「我做你的性伴侶吧。」金佳蘭便回覆道：「還是玩私訊吧。」而她亦被公開與同學在黑板上畫性器官的照片。

不少網民都對金佳蘭的黑歷史表示驚訝：「這種人都能出道？」、「公司事前沒有調查練習生的背景嗎？」、「真的很可怕」，對於網上的傳聞，事務所表示：「我們正在確認中。」