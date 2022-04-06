點止彩虹頭？　GD歷年型頭逐個數！

南韓天團BIGBANG近日回歸，新歌MV《Still Life》上架YouTube不足1日已經破1千萬Views。這是繼《花路》之後，時隔4年重返歌壇。Fans苦等多年，終於等到BIGBANG出新歌。今次的MV內容以春夏秋冬為概念，4位成員代表着不同季節，太陽是春、大成為夏、G-Dragon代表秋，而T.O.P則是冬的化身。一如既往，每位成員的形象一定會引起模仿熱潮，尤其是GD的彩虹長髮造型，頭髮長度至肩，底色漂成金色，然後再挑染成五顏六色。有Fans更評論，今次GD將多年來的髮色一次過染在髮上。事關GD以前的髮色造型也非常奇特，不過事實證明只要人夠型，就能夠輕鬆駕馭不同髮型。

Fantastic Baby長劉海造型

相信就算不是Fans都會記得GD在出《Fantastic Baby》MV時期的旁分長劉海造型，一邊是超長直髮劉海，而另一邊就剷青，而且會將劉海染成紅藍黑金等顏色。誇張的頭髮在當時引起轟動，甚至有些搞笑藝人會用海帶來模仿一邊頭髮長度，因此也被形容為海帶頭。這麽前衞大膽的造型，即使在現在也沒有哪個明星的造型可以相提並論。除此之外，還有很多只有GD本人才能Carry到的造型，例如玉子燒壽司頭、綠色中分頭、黑白無常頭等，均引起大家熱烈討論。