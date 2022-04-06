【簡潔生活學】多點溝通以免破壞家人感情

一個家庭，大多數由媽媽負責家務，因此家居整理，自然落在媽媽身上，根據收納原則：伸手可及、快捷拿取、易取易收，媽媽會先觀察家庭成員的生活模式、路線圖等，來制訂出各種收納規矩，希望全家人能遵守，從而打造及保持一個整齊舒適的家。

不過，若當中有人不按規矩行事，甚至唱反調的話，很容易引起衝突。

最近一位女性朋友，在家進行清理行動，由於孩子長大了，有很多東西已不合用，所以在小朋友房間花了不少時間「斷捨離」，媽媽跟孩子整理收拾後，把不要的物品放入環保袋，打算捐贈到慈善團體和送贈親友，差不多完成時，爸爸卻走來「搞破壞」。

爸爸在小孩子面前，把每一個環保袋打開來檢視，並拿出各種物品跟孩子說：「這些原子筆是你好朋友送給你的，你真的要捨棄嗎？」「這件衣服是你嬰兒時穿過，很有紀念價值啊，你要留下來嗎？」「這些玩具你以前很喜歡玩的都不要了嗎？」媽媽在一旁聽着，十分氣結，不明白為何丈夫要唱反調搞破壞？

其實媽媽一早已經和小朋友定下規則，怎樣處理不需要的物品，例如文具，要從20支原子筆選10支留低，其餘捐贈到慈善團體，可是爸爸不知就裏，以為小孩子貪新忘舊而棄掉，也誤以為媽媽為求家居簡潔而強行為兒子「斷捨離」。其實不論爸爸或媽媽同樣是想教導小朋友要節儉、不要浪費，只是雙方欠缺溝通 。

遇上這個情形，媽媽可以在進行任何收拾前，預先和家庭成員溝通好，例如今次事件，只是媽媽跟孩子有共識，但爸爸卻不知情而產生誤會，萬一家長發生爭執，也不要在孩子面前各持己見，先冷靜再商討。

最理想當然是一家人進行收拾，除了增加溝通機會，也可以合力打造出一個整齊企理的居室。若能為太太/媽媽分擔一下家務，她必定心存感激，家庭生活自然更幸福和諧。

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Profile：Kitty Wong

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