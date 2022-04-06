自駕遊新玩法　單座eVTOL一飛沖天

今時今日，愈來愈多人傾向自駕遊，好處是行程自主，無拘無束，但如果去了一處經常塞車的地方，恐怕事前的部署會被打亂，連出遊的好心情也會被破壞。不過，來到廿一世紀，自駕的定義已不再局限於陸上行走的交通工具，皆因有多個國家的公司已研發出不用專業人士操作的單座eVTOL飛行器，部分款式更有機會在今年推出市面，令空中自駕遊不再是遙不可及的夢。

飛天賽車Jetson ONE

說到速度飛快的車款，不期然想起Formula One採用的單座四輪賽車，而由瑞典公司Jetson開發的個人電動飛行器「Jetson ONE」，其設計靈感就是源自賽車，其框架採用鋁材及碳纖維打造，極為簡約，摺疊時的寬度僅900mm，重量則為86kg，非常輕盈。

性能方面，最大承重量為95kg的「Jetson ONE」，配備8個電動機，飛行高度可達1,500英尺，最高速度為102公里/小時，飛行時間為20分鐘。另外，它以三軸操縱桿來操控，使用者毋須專業牌照也可駕駛，而機上更備有彈道降落傘、激光雷達感測器（用於探測地形和避開障礙）等設施，可為用家的安全提供保障。值得一提，「Jetson ONE」的售價為92,000美元（約72萬港元），預計今年交付的飛行器已售罄，2023年亦已收到逾百張訂單，可見大家對飛行的熱切程度。

規格表

重量：86kg

最大飛行員重量：95kg

摺疊時寬度：900mm

飛行時間：20分鐘

最高速度：102公里/小時

充電時間：220V@1小時；110V@2小時

最大總功率輸出：88KW

同場加映：機械飛蟲BlackFly

說到開發單座eVTOL，美國一向處於領先地位，其中以加州Palo Alto為據點的飛行器設計公司Opener，就研發出一架全電力驅動單座eVTOL「BlackFly」，不但已進行了約4,000次試飛，並計劃以SUV的價格推出市面。性能方面，機身以碳纖維製成的「BlackFly」，能在最高風速達25英里/小時的情況下起飛及降落，其最高飛行速度約80英里/小時，並配備了返回原地功能、自動着陸功能、彈道降落傘等安全設置，加上不到半小時即可充電80%的設計，可為用家帶來不少便利。