衛詩雅膊頭冇花唔緊要　心口掛個勇字死衝

英皇電影《海關戰線》今日（6日）更舉行拜神儀式，關智斌（Kenny）、陳家樂、衛詩雅及楊天宇亦有幸參演，除了陳家樂外，3位均飾演海關要員，衛詩雅說：「我膊頭甚麼都沒有，雖然最低級，但我是最勇敢的！」而身穿便服的陳家樂今次不再演行動組，家樂說：「我是其中一個被調查的關鍵證人，同時會跟3位有明爭暗鬥的追逐戲。」

霆鋒擔任動作指導，眾演員均對他讚口不絕，Kenny表示：「早前拍動作戲，霆鋒真的會落手落腳教我們很多不同動作，特別是揸槍姿勢。有天更帶我們用真槍試槍，我們不停開槍、不停燒錢。」衛詩雅說：「霆鋒的確很好，他不但教我們如何揸槍會更有型，更提點我們需要小心的地方。有一場我拍爆破戲，他很擔心我們會受傷，都有提醒我要遮擋面部。」Kenny亦透露，因為動作場面多，一日爆了四條褲！

詩雅與陳家樂今次不用再演情侶，詩雅改跟男神霆鋒演感情戲，衛詩雅說：「我真的很開心，覺得公司對我很好，應該要將片酬歸還給公司！現時即使我等候埋位，都會留在現場幫霆鋒抺汗。」在旁的陳家樂表現傷心說：「為甚麼跟我拍戲時，你不是這樣對我？對比實在太大了！」