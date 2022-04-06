帶上太空都用得？話題筆電新鮮抵港

市場上筆電琳琅滿目，要突圍而出，除咗靠硬件，仲要靠Gimmick，最近就有幾部新筆電夠晒話題性！

紀念太空機

ASUS舊筆電P6300曾於1997年搭乘俄羅斯火箭登上太空，在惡劣溫度及壓力下協助太空人工作超過600天。為紀念這任務25周年，ASUS近日發表以太空為設計主題的Zenbook 14X OLED Space Edition，機身特別配上零重力鈦金屬色塗裝，並配備3.5吋ZenVision OLED副屏幕，能顯示不同的太空主題動畫及智慧訊息通知，更可自訂動畫及文字。為符合美國太空系統司令部及國防部標準，此機通過SMC-S-016A及MIL-STD 810H等測試，堅固耐用帶上太空都得！其他規格包括第12代Intel Core i7 H處理器、14吋16:10 2.8K OLED HDR屏幕、Harman Kardon認證立體聲喇叭等。

環保可再生

Latitude 5000是Dell環保計劃「Concept Luna」下的新筆電，上蓋由71%可回收或可再生材料製成，系統底板是回收碳纖維，風扇外殼則是海漂塑料，加上包裝可100%循環再用，極環保減低對環境破壞。系列主打5431及5531兩個型號，分別搭載14吋及15.6吋屏幕，最高配備12代Intel Core i7處理器、NVIDIA MX550顯示卡、 64GB RAM及2TB SSD硬碟。

鏤空藝術品

AVITA筆電向來設計破格，新機ESSENTIAL Lite靈感源自文藝復興講究對稱的立體構圖，機面採用了鏤空雕刻工藝，在紫藍色配色下恍如藝術品。重量低至1kg，厚20mm，14 吋全高清IPS 防眩液晶屏幕邊框僅有4mm寬。由於定位較入門，所以僅用Intel Celeron N4020處理器，另配備8GB RAM、256GB SSD、2M視像鏡頭等。