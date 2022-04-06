搏到盡全裸露股　陳山聰唔清場照剝未驚過

無綫劇集《金宵大廈2》現時熱播中，而昨晚一集結尾，男主角陳山聰更從影以來首次全裸露股演出，忽然「跌落」金宵大廈天台上，相當耐人尋味！加上於精神病院陳山聰飾演的男病人與李施嬅飾演的精神科女醫生大談「空間扭曲」、「時間穿梭」及「蟲洞」等名詞，山聰又於金宵大廈的七樓半向施嬅提及金宵大廈是有生命、感情的，讓網民對山聰的角色更感好奇，對此，監製葉鎮輝則大賣關子謂：「山聰點解會全裸喺天台出現呢？大家睇到最後就會知道㗎喇，因為講少少都會穿橋，大家到時睇完晒，我再解釋番畀大家聽佢點解全裸啦，問到山聰要拍全裸戲有否掙扎時，他謂：「我同佢互相信任㗎嘛，我話點佢就點㗎啦，佢完全唔會過問我，話拍就拍。」對於山聰全裸演出，網民大致表示震撼，大讚他是「優質股」。

而山聰接受東網訪問時謂：「監製叫到，我問都冇問，睇完劇本咪除囉！我好放心，男人老狗，不過拍時地下唔可以鋪太多嘢，好彩佢話係趴喺度，唔係向天瞓！呢場戲其實好緊要，大家要繼續睇落去先知點解我全裸瞓咗喺天台度，今次第二輯觀眾會更加燒腦，大家要追着落去，我明會有唔明嘅地方，但呢個就係《金宵》向來吸引之處，要大家去思考，要去諗。（拍時有冇清場？）個個都好認真咁拍，監製親自落場拍呢場戲，冇咁誇張要清場，正式時一埋去除咗條毛巾咪拍！一拍完即刻摟番毛巾囉！」問到山聰首次「露股」上陣，想要咩回報時，他謂：「真心講，冇話要咩回報嘅，大家都係為咗個戲，金宵迷睇得開心就好，觀眾睇到我哋有誠意就得。」

另昨晚施嬅與趙希洛的好姊妹浸浴戲同樣吸睛，網民更笑言首季演活「搶B狂人」的希洛，今次「正常」演出令他們大感不習慣，期待她盡快露出「瘋狂本色」。此外，昨晚一集中，講述于洋飾演的陳生力意外遭鋼質飲管插死後驚現「詐屍」，兒子鄭子誠及孫兒曾展望為免生力之死影響二人的單位繼承權，決定隱瞞，更出盡辦法幫屍體還原容貌及癖除屍臭。不過，施嬅卻於升降機遇到于洋，對方更忽然在身上掉下屍蟲，嚇到劇迷尖叫。于洋的「詐屍」妝確係嚇人，每次更需4小時化妝，相當專業。而鄭子誠亦被網民演演得相當入型入格。