《九品芝麻官》盧雄設靈　王祖藍李亞男花牌送別

曾參演電影《九品芝麻官》《金玉滿堂》及《回魂夜》的資深配音員兼演員盧鍵洪，今年1月底因病離世，享年77歲，今日（6日）在香港殯儀館設靈，採用道教儀式，明日（７日）舉殯，現場擺放了不少花牌，包括來自藝人王祖藍和太太李亞男、鄭丹瑞和配音員龍天生等致送花牌致哀，盧於無綫節目《好聲好戲》中，獲頒的「好聲好戲殿堂聲演」獎座，就放在簽到位當眼位置，而資深配音員黃鳳英有出席喪禮。

盧鍵洪的兩位女兒、大女盧雁祈和二女盧靄賢陪同媽媽受訪，盧雁祈表示感謝大家出席父親喪禮，好有心，透露父親離世時好安詳，會盡力為爸爸做最後這件事，沒有遺憾，感謝各界朋友愛戴及觀眾的支持。盧靄賢表示今日有很多爸爸曾教過的學生出席，提到她因身在外地，疫情關係未能趕及回港，「雖然見唔到爸爸最後一面，但我同先生返到嚟送最後一程，係得到爸爸保佑，喪禮係遲咗少少，疫情回港係幾困難。」盧太現場表現哀傷，表示好唔捨得。女兒表示爸爸知道咁多人愛戴他，一定好高興，問到爸爸遺傳，她們說：「佢係一個好正面，正能量嘅爸爸，所有嘢都會排除萬難，開開心心，見佢拍嘅都係喜劇，就係想帶歡樂畀大家。」並稱爸爸做配音工作，聲音得以保存下去，可藉此作懷念，而她們亦從事創作工作，亦有參與舞台劇創作，有着父親喜歡寫劇本的遺傳。

盧鍵洪於1975年於電台工作，之後成為配音員，曾為不少港產片配音，之後亦有客串電影角色，最令觀眾留下深刻印象，一定是他與周星馳（星爺）合作的多部電影，當中《九品芝麻官》的「尚書大人」以及《回魂夜》的保安員盧隊長，更成為經典。80年代他開班授徒，培育配音人才，桃李滿門，甚得學生敬重。