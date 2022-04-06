陳穎欣成個月冇出街　靠網購打發時間

藝人陳穎欣（Yanny）較早前與公司旗下藝人徐頴堃 （Erica）及 梁式昕（Catrina）擔任香港開電視節目《疫境中的餐桌》嘉賓與名廚邊閒談邊炮製美食。由於3人曾合作過，所以早已有默契。Yanny笑言要「搞搞震」。

提到香港第5波疫情，Yanny直言因工作改期或延遲，她表示靠網購打發時間︰「我真係有足足一個月冇出過街，其實我本身都網購多，依家多咗喺屋企，就會心思思好想買啲廚房用具，希望去煮多啲嘢食。」不過等廚具運到香港時，疫情應該開始緩和迹逐漸復工，所以廚具相信會繼續未「開封」，她笑說︰「我又開始開番工，所以又未真係好正式煮到啲乜嘢。」

至於Erica則透露因疫情幕前工作減少，多留在家中但反而忙個不停。她說︰「除了網上教小朋友英文、幫網上音樂平台打理各種事務之餘，最近亦都同朋友們出版了第一期的網上雜誌。」不過熱愛寫作的她直言創作雜誌時碰到很多釘，她說︰「我好enjoy呢件事，反而習慣咗一個人做嘢，依家慢慢學緊Teamwork嘅重要性。希望鍾意閱讀嘅觀眾都可以喺呢個雜誌度吸收到有趣味性嘅資訊，亦都可以見到徐頴堃嘅另一面。」

此外，大食的Catrina笑言今次再上節目早已有備而來，自己特地留肚食大廚整的美食。她笑說︰「因為今次煮嘅美食太吸引，所以最後我同製作團隊『爭食』，係有啲唔夠喉。」疫情下她多在家中開餐，她笑說︰「我當然係負責食嗰位，有試過幫屋企人手，但味道有少少怪，希望今次上節目學到技巧返屋企再試。」