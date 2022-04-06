Tyson Yoshi衣錦還「鄉」開騷　寧願去玩唔加場

人氣歌手Tyson Yoshi為譚仔三哥米線（譚仔三哥）代言推出的米線，他表示：「即使我唔算吃得特別辣，都有時都挑戰吓。」有指他衝出香港，在英國倫敦、伯明翰、曼徹斯特舉行演唱會令很多人羨慕，他則謙稱：「每個人都可以去，買張機票就可以，但可能依家喺好多香港人移民咗去當地，演唱會門票銷售情況都好理想，有一場已經滿座。」問曾經在英國讀書的他，此行可有返家鄉的感覺？他說正因為這原因，故演唱會用了《HI I'M BACK》這個名字，問可會考慮加場？他說：「唔會啦，想去玩，開演唱會當是賺旅費。」不過，此行美中不足是女友Christy要上班不能同行，他說直言：「不完美，好遺憾，有啲唔開心，但下次再去，仲有好多時間。」

另外，早前推出的新歌《I don't smoke & I don't drink》，MV點擊已達30多萬，他個人表示滿意，而去年作品《That Guy》的MV，分別在亞洲及歐洲三個影展合共獲頒5個獎項。問他因為身在英國，未能出席本月舉行的Chill Club頒獎禮，可會擔心錯失獎項時？他表現輕鬆，認為即使出席也志在參與，有心理準備不會得獎。