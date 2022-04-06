喺網絡發達嘅年代，只要樣靚身材正，願意將性感相擺上社交平台，想成為網絡女神或網紅，真係話都冇咁易！不過對於泰國索女Champ Emmita嚟講，唔單止係一位人氣網紅，仲係一位著名模特兒。

性感度十足

只要有索樣就能成為網紅？驟眼望落去，身高160cm嘅泰國網紅Champ Emmita，好似係一個好例子，事關佢嘅IG有超過32萬粉絲，Fb嘅追蹤人數亦超過24萬，睇埋佢喺社交平台上分享嘅照片，性感度相當高，咁咪即係印證咗，如果想成為網紅，最重要係有外形兼敢露囉？如果咁諗就錯喇！

事實上，Champ Emmita並非網紅咁簡單，或者咁講，做網紅並非佢嘅原意，原因其實係同佢嘅工作有關。原來佢喺成為網紅前，已經係一位著名嘅模特兒及Show Girl，難怪佢嘅自拍照唔單止性感度十足，所擺嘅甫士更係相當專業，最重要係佢嘅鏡頭感相當敏銳，知道自己嘅側面最迷人。

貼心又貼地

雖然Champ Emmita嘅正職係模特兒，副業至係網紅，但睇番佢嘅社交平台，會發現佢其實幾用心經營。好似早前佢喺泰國一項賽車活動中擔任賽車女郎，不但將當日嘅性感造型照放上社交網同大家分享，仲會分享埋佢心情，呢種貼心又貼地嘅做法，無疑可以拉近佢同粉絲之間嘅距離，同時亦有利佢嘅人氣不斷提升。

事實上，佢除咗忙於模特兒工作外，亦偶爾會進行網上直播，但卻相當有態度，就係佢唔一定會有性感造型登場，要視乎當時氣氛同心情喎，呢啲咪就係網紅嘅態度囉！

Champ Emmita嘅網名叫Champ-habita，有逾700個貼文，超過32萬粉絲，當中嘅性感靚相有好多唔同造型，除咗泳衣同內衣Look之外，仲有着校服扮學生妹同旗袍造型，真係各有吸引力。

同場加映

題：深田妹食大肉腸

作為話題性十足嘅AV女優兼網紅，深田詠美真係好識利用網絡製造話題，早前佢就拍片挑戰食大肉腸！片中佢以女僕造型登場，準備咗4條長度超過一呎嘅大肉腸，然後話要挑戰一次過食晒佢，只係一次過嘅意思並非一口咬4條肉腸，而係逐條逐條嚟食，為咗能夠令肉腸更易入口，仲特意準備咗黃芥末。

不過作為話題女神，齋食腸又點能夠製造話題呢！只見佢用相當專業嘅握肉腸手法，嚟個左右開弓食腸，仲有一滴一滴咁滴落嚟嘅黃芥末，令網民話佢呢個食相勁有AV味，有人仲話要左眼睇佢食肉腸，右眼睇佢嘅AV點食另一種肉腸添！至於點解佢要着女僕服拍片？深田詠美解釋純粹想吸引目光，並冇其他用意，真係夠坦白。