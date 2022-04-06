贏在起跑線！張彥博夠陣味馴服「對手」

藝人張彥博在《金宵大廈2》中以全新角色再度登場，飾演相機店店主，角色非常神秘，他形容個個角色都可以講得，唯獨他極其神秘，為免劇透，故有口難言，因角色性格跟上輯好大分別，監製亦有跟他討論過點演得好，他說：「對我嚟講，要將動力壓低，係一個好另類嘅我。」劇中他跟陳山聰、李施嬅和靚寶（黑貓）有不少對手戲，能夠令靚寶乖乖地企在他膊頭，他估計因本身有養貓，身上有貓味才吸引到靚寶愛黐他，由《金宵大廈》到《金宵2》，與劇組相處的8個月，合作好好融洽，儼如家人。

拍完《金宵2》後，他沒有再拍劇，神隱近一年，他解釋因去年後父因肺病離世，他搬回家陪媽媽，他表示在屋企住這一年，感受到後父是一個有計劃及顧家的男人，他說：「佢臨離開前為家人準備咗好多嘢，唔止錢，係待人處世，如果第時我知幾時離開，都想準備好，留畀愛嘅人，我承傳佢呢樣嘢，係可以準備20年後嘅事。」他感恩後父為屋企的付出，例如煮食台的高度、叉電位置、藥箱，甚至零食盒等，整間屋內都留有後父的悉心安排，感覺微妙。

服裝: izzue

髮型：Deep Yu

近日他開始做新歌，剛巧《金宵2》播出，感覺今年好多事會發生，自言每日都會準備好自己迎接新挑戰，不想浪費時間，定下5年計劃，他說：「希望朝着人生另一個高峰進發，有更多代表作。」另外，他亦計劃與友人夾份開麵檔，視做生意為學習：「我會當用錢讀一個學位，如果放錢落去學到嘢就冇所謂，咁就好舒服，因為你讀完個學位都唔一定包保搵到食，用呢個心態就冇咁大壓力。」

提到以前與張致恒是好朋友關係，曾給對方借錢解決生計，可是錢銀一直有借無還，問到現在是否不再是好朋友？他說：「同佢有聯絡，朋友有好多種，會訊息關心佢，自己成世人都唔會嬲人，希望佢做番好。」至於張致恒欠他的錢，他坦言：「算啦！當畀佢小朋友。」對於早前張致恒太太雯雯嗌離婚，張彥博說：「我同大家係同一時間知，佢一闊三大，祝福佢，佢選擇得呢條路，係男人就盡力行落去，冇得逃避，覺得做兄弟畀晒建議，開源節流最簡單，佢聽唔聽？你哋自己睇，我盡咗力支持佢，希望佢做好自己，有啲嘢望回頭無用，仲有咁多小朋友，勇敢啲，做個真男人。」