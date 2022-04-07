【是日通勝】

農曆三月初七

壬寅年 甲辰月 庚寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：立約、交易、動土

忌：祭祀、結網、入宅

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：4、21、29、48

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：親和力強，易與人打成一片，利拓展人脈網。

金牛座：無論公事、私事都要與人交涉，易招架不住。

雙子座：話頭醒尾，遇到困難能應付自如，受人讚賞。

巨蟹座：判斷力受偏見影響，有可能錯信不可靠的人。

獅子座：謀事要顧大局，過於在乎面子，易因小失大。

處女座：別去招惹已有伴侶的異性，以免惹上爛桃花。

天秤座：財運稍遜，投資或營商遇阻滯，宜找人幫忙。

天蠍座：心不在焉，謀事難集中精神，進度受到拖累。

人馬座：有機會與不同背景的人打交道，黑色助開運。

山羊座：努力經營人脈關係，今天於事業上大派用場。

水瓶座：很想談戀愛卻只懂守株待兔，有桃花也沒用！

雙魚座：被難纏的事搞到心煩意亂，但切忌亂發脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 事業旺

（跌）猴 壓力大

鼠：已婚者感情穩定，偶有爭拗也無傷大雅。

牛：運勢佳，謀事如魚得水，事業有聲有色。

虎：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

兔：精力旺盛，即使遇上困難也能應付自如。

龍：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

蛇：情緒不穩，無法控制脾氣，易得罪别人。

馬：事業運上升，行事效率高，出頭有希望！

羊：工作運不錯，付出努力，將有理想回報。

猴：是日沖煞，心理壓力大，犯錯風險極高。

雞：財運亨通，有利做生意，易獲客戶支持。

狗：頭腦精明，舉一反三，考慮問題夠全面。

豬：謀事順利，多勞多得，但需要注意健康。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

五行生剋 合沖刑害之義

五行相生相剋，大家都有聽說過，五行的生剋，只是其中一種規律，還有合沖刑害這個規律。人生各式各樣的人事物，在生旺死絕的十二個階段，都有得到與失去，以及聚散喜惡，交織出各式各樣的現實人生。這就是八字算命的玄學基礎。

相生是給予之義，母親生我，母親給予的物質與保護。我去生的子孫後代，或我去做生出我的欲望，這就是我被生與主動去生之義。相剋是指控制之義，我剋制的，是我所掌控之事物，錢財喜歡買甚麼，是自己控制的。被剋的，是法律管控我，受到災病之掌控，無可奈何。

沖合之義，沖者分離分散，各走東西，我想控制你（剋），但你不想被控而離開，或見到災病來剋我，我離與此離散。合者聚集吸引，會聚一起，兩人在一起或多人在一起，可以給予之相生，也可以控制與被控制的相合，這就是生剋沖合之義。

刑害是一種不甘心、穿破之行為，是一種發自陰暗面的傷害。所以現實人生，有不甘被控制也得忍而暗中想破壞，明明給予之美好，而心有不甘也得要做，明明可以掌控手中，奈何要離散，這就是批算的基礎理論。