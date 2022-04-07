吳浩康爆太太佗B仔　樂做老婆奴服侍周到

新婚的英皇歌手吳浩康（Deep），透露太太郭思琳（Margiela）預產期於9月。問到BB性別他則婉拒回答，只透露:「只會講仔、女都愛，唔會話鍾意男或女，怕BB知道後會消化唔到，要顧及埋佢嘅感覺。」不過他大讚BB令太太性情大變，由容易忟憎變得溫馴，但他卻口快快穿煲漏了口風：「自從佢佗咗個仔之後，介意嘅嘢變得完全唔介意。（咁要生多幾個？）聽人話肚裏面嗰個係點，媽媽就會反映出嚟。」他又指之前迫太太食營養餐食到喊，全為她健康着想出發：「佢食埋啲麻辣嘢太過分，怕佢之後會好辛苦，偶然一次就得啫。」他又分享與胎中的BB互動:「會命令肚裏面嘅人要記住我係咩人、唔好刺激到媽媽，咁會令我好難受。」

Deep自爆之前連為女友買外賣都不肯，現在和父親負責照顧太太一日三餐外，現時一切以妻兒為先，感覺有如還債般，他說：「我以前係畀人服侍，依家我冇可能有機會坐定定喺度，老婆一見到我坐定定就立即畀5個任務我，佢乜都唔使郁。」他直言視太太如女王般。問可會介意太太再接拍性感或拍親熱戲？他直認是大男人：「會唔會有人搵呀？唔會諗起佢啦，我從來都介意另一半拍性感戲，不過如果佢要拍我都會支持佢，就算嬲都匿埋一邊黑面。」

事業方面，他相隔一年後才推出新歌《見字醫病》，原來事出有因：「有嚴重鼻竇炎嘅問題，呢6、7年嚟完全唔可以用鼻抖氣，唱歌、做運動都好辛苦，只可以用口呼吸，搞到喘晒氣，最擔心唱歌功力只得5、6成。」不過經過手術後，將塞滿兩個鼻孔的息肉清除，再休息半年後，現在已經完全康復。

髮型：Moe @ IL COLPO (On Lan Street,Central)

服裝： Rickyy Wong Studios