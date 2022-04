有「靚佬湯」之稱的荷里活影壇巨星湯告魯斯(Tom Cruise)憑住美貌於80年代走紅,不過他為了搣甩「靚佬」之名曾經多次刻意醜化自己以圖證明自己是「實力派」!

1982年,當時寂寂無名的他被《教父》(The Godfather)名導演哥普拉(Francis Ford Coppola)邀請在講述「邊青」的《局外人》(The Outsiders)中飾演男配角。哥普拉為了讓湯能夠入戲,特別安排他跟同片的男星洛魯(Rob Lowe)一同住在陌生人的地牢幾天,而湯為了角色落足工夫,除了將頭髮整到油立立之外,更願意將門牙的牙套除下,露出崩了的門牙。為大導演獻「醜」。

到走紅之後,他亦先後為電影《生於七月四日》(Born on the Fourth of July)以及《吸血迷情》(Interview with the Vampire)中為角而兩度獻「醜」。其中他就憑《生》提名《奧斯卡金像獎》最佳男主角。可算係「醜」得有價值!