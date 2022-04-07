東方日報C1：學友霆鋒雙雄駁火　回春上《戰線》 講個「信」字

歌神張學友與謝霆鋒昨日為英皇電影《海關戰線》開工，亦是學友首日「埋位」，想不到他們相隔13年再合作，就要駁火拍槍戰戲！已6年未有拍戲的學友狀態甚勇，看似年輕不少，問到會否為新片獻唱主題曲？他笑言若霆鋒主唱，樂於讓對方獨領風騷！

由邱禮濤執導、霆鋒與張學友及劉雅瑟主演的英皇電影《海關戰線》，昨日舉行拜神儀式，除了主角外，有份參演的關智斌、陳家樂及衛詩雅等都有亮相，英皇集團主席楊受成主持儀式，率領眾人誠心祈求拍攝工作一切順利。

昨日是張學友首日開工，現場所見，他與霆鋒均身穿海關制服，同樣狀態大勇，尤其學友消瘦不少，雙目炯炯有神，相當有型。昨日的場口主要是室內槍戰，2人手持輕機槍，劉雅瑟則持手槍查案，期間一度駁火，現場傳出激烈的嘭嘭槍火聲，加上室內回音強，震耳欲聾！開火時除了有槍聲還有煙火，未知是否被煙熏致眼部不適，見學友停機時需要滴眼藥水；而身兼動作指導的霆鋒不用埋位時，多次認真試位，並指導劉雅瑟持槍的手勢。

唱主題曲互相禮讓

霆鋒在進行開鏡儀式時受訪，問到會否為學友度身打造一套動作？他說：「我好喜歡睇學友哥哥做戲，佢演得太好，最近由《喋血街頭》開始重溫佢嘅作品！」學友開心表示：「知道霆鋒做動作設計好放心，從未試過做體能練習，今次只係博一博，埋位傷就傷，唔傷就好彩！我係長輩，佢一定會對我好，總之放心交畀霆鋒。」提到同是唱家班，2人會否有機會合唱主題曲？霆鋒笑說：「喺學友面前，點可以講我係唱家班呢？」學友聞言表示：「你係嘅，其實我拍戲以嚟都好少會自己提出（唱主題曲），多數都係人哋要求先會唱，如果霆鋒唱嘅話，我就唔唱，留畀佢喇！」

劉雅瑟接受嚴格要求

至於片中飾演泰國情報員的劉雅瑟，透露會有不少動作戲：「霆鋒說會安排一些動作戲給我，當中有些被打的場面，就看他怎樣安排。現在還未有動作戲，他也未有對我有甚麼要求，之後一定會很嚴格。」而除了主要演員外，好戲之人石修、米雪及黃錦燊都有份演出，石修飾演海關關長，帶領同僚追查走私軍火案件。米雪與黃錦燊則演夫婦，黃錦燊笑言多年來渴望與米雪演情人，如今終於達成願望。片中演商人的他會協助石修破案，而米雪預告會參與刺激追車場面，大表期待！

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