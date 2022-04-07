消費券精明使用情報　景福珠寶推出足金首飾及珠寶優惠

【特約報道】防疫政策一步步放寬，政府更宣布發放第二輪電子消費券的計劃，消費券最佳使用攻略，已成為坊間熱話。景福珠寶為滿足大家使用消費券的購買意欲，特别推出物超所值的雙重優惠方案。

優惠一：顧客於景福珠寶以支付寶或微信支付購買999.9 足金首飾可享限時免手工費，或購買足金金粒及足金金條時亦可免附加費。

優惠二：使用支付寶或微信支付消費滿港幣2,000 元，即可獲增港幣300 元珠寶購物券供下次消費時使用。

景福珠寶銷售999.9足金70多年之久，以足色足量超著信譽成為全行之冠。獨家設計款式時尚型格，當中999.9「輕足金」系列更適合日常佩戴，點綴之餘更能保值。黃金永遠有價有市，在新一輪資助消費下，足金金飾順理成章成為首選目標。

另一方面，景福珠寶的首飾造型新穎，手工精湛。旗下masterpiece by king fook 更有多個獨家代理的歐洲世家珠寶品牌，洋溢歐洲設計的豪邁，亦盡顯工藝細膩的極至。

要盡情使用消費券購物，景福是首選攻略！

景福珠寶精選首飾包括：

花窗系列

花窗系列以中國蘇州的園林常用的花窗藝術為設計靈感，糅合蘇式花窗的精緻圖案設計與匠心細膩的工藝，呈獻極富中式古典魅力、至臻完美的全新「花窗系列」999.9足金首飾。系列參考蘇式花窗輕盈透光的多窗設計，加上葫蘆、水波及蝴蝶等中國傳統吉祥之物，完美結合古典風韻與現代金飾。

BB系列

新生命的降臨令人喜悅與期待，BB系列既為初生寶寶送上一份趣緻的彌月禮物，祝願他的成長一直福祿滿載，也展現出對寶寶的呵護。景福珠寶推出專為嬰孩而設的999.9足金手鐲以簡約主義為主，飾有寓意好事成雙的飾品，有定驚納福之意，可用作護身符，讓寶寶時刻被父母滿滿的愛與祝福加持。同時，配合兩顆可自由滑動的足金噹噹，更顯可愛活潑。

幸福滿滿系列

「幸福滿滿」999.9足金金飾系列採用可愛別致和風設計，以蝴蝶結為主題，寓意一對新人相依相隨，永不分離。精緻的蝴蝶結細節，同時展現春夏之際蝴蝶飛舞時的輕盈和活力。簡約時尚設計彰顯傳統優雅韻味，既可配合喜慶場合，又適合日常搭配不同造型，呈現耳目一新的感覺。

NEW BLISS 999.9輕足金系列

BLISS 999.9輕足金系列由橢圓形、水滴形、圓形、欖尖形及長枕形圈圈相扣，交疊出豐富的視覺效果，以現代時尚的設計演繹中國傳統特色的韻味。俐落的線條，融合有著祝福意思的中國傳統幸運吉祥物，簡約而不單調。金鏈更可調校長短，方便配合不同穿搭，配合現代女性的大都會生活節奏。

佳偶天成系列

蓮花出淤泥而不染，濯清漣而不妖，景福珠寶以「三蓮」蓮花、蓮子及蓮藕為創作靈感，推出「佳偶天成」足金金飾，將代表純潔與純真的蓮花、寓意連生貴子的蓮子，以及有佳「藕」天成之意的蓮藕轉化為成清雅脫俗的時尚首飾。

鑽飾系列

景福珠寶

香港中環德輔道中30-32號地下 （電話：2822 8573）

香港中環畢打街1-3號中建大廈地下G21號舖 （電話：2526 6733）

masterpiece by king fook

香港沙田新城市廣場第一期3樓321號舖 （電話：2662 0200）