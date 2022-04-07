林耀聲入行15年　慶幸做到鍾意嘅嘢

演員林耀聲在亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》中飾演海味店少東，兩位哥哥麥子樂、黃又南爭名逐利，原本是追找尋音樂夢大學生的他，無奈被推著走捲入其中。入行15年不斷堅持追尋演員夢的他彷彿與角色有點相似，17歲入行，轉眼已經三十有三，但面對事業發展高山低谷的他也沒有後悔過入行：「自己做唔到寫字樓每日重複嘅工作，演員帶畀我好多新衝擊、成功感，17歲入行以嚟，做到好多自己想做嘅嘢，雖然過程好似坐過山車咁，但係經歷都好開心，慶幸做到鍾意嘅嘢。」

劇中被推著走入名利場，現實中則卻相反，入行時曾被家人勸說離開娛樂圈，他說：「初入行屋企人都有微言，擔心我收入唔穩定，勸我不如正正經搵份工，唔使做演員咁辛苦。不過，之後睇到我演出，佢哋都明白我點解咁鍾意，好支持我，自己都放心晒。」《逐》中的麥明詩、黃德斌、麥子樂等皆有不少火辣鏡頭，劇中與黎妃君只有錫錫戲的他，難怪稱相當純情，他笑說：「講我哋係大學認識，因為鍾意音樂惺惺相惜，佢雖然好大癲大肺，但係我哋唔止唔激情，比起麥子樂、麥明詩仲可以話好純情添，哈哈」

化妝、髮型：Carmen Chung@carmencmakeup_cc