報復式使錢　Mark實消費券翻倍攻略！

新一輪消費券首期今日到手，大家又是時候買買買，不過想買得更盡興，自然要熟讀消費券優惠攻略啦！商場繼續出招吸客，消費回贈已是基本操作，如果想「消」得更精明，自然要考量「數量」及「實用」，先看一看小記的精選購物攻略吧！

【高達100%回贈+消費贈家品】

由即日至5月31日，MegaBox 有消費券連環賞，以4大支付工具購物滿指定金額、即可換領高達100%商戶現金券及折扣優惠券回贈，其中商場更首度與八達通合作，顧客只需於MegaBox商戶消費滿HK$200或以上，即可獲得回贈（其餘3款支付工具需購滿HK$600或以上）。

除了翻倍回贈外，場內的多間商戶都提供消費券優惠及獎賞，其中不少更是即買即減。另外，商場亦推出「至潮家品購物賞」，購物滿指定的消費額即可換領德國寶迷你手壓咖啡泡茶機，以及無線控溫養生壺，使用4大支付工具更可額外獲贈高達HK$100美饌及零售商戶現金券。此外，場內另有不同的獎賞及優惠，包括消費儲分王獎賞、即抽即中獎、Mega Club 3倍積分回贈、春日限定消費賞，以及泊車優惠等，總有一款啱你。禮品每日數量有限，換完即止。

【消費回贈+低至25折優惠】

如果主力想入手家具家品，可以瞄準 HomeSquare 由即日推出的消費券．「家」倍賞四步曲，獎賞包括消費滿指定金額最高可獲HK$1,460消費禮券回贈；消費滿 HK$500可參加有獎遊戲贏取逾 HK$5,000禮品；The Point by SHKP會員獨享購物額外積分；及低至25折起發售的超值消費券限定組合家具，包括各式家電、餐枱椅、床具、梳化等，其中最吸引是25折的智能家居套裝，真係超抵。

【優惠券獎賞+快閃驚喜優惠】

大場仍然是不少人主力「報復」對象，海港城便加碼推出全新「TODAY BEST OFFER」，共搜羅逾70個不同優惠，每日送上限時限量快閃驚喜優惠，顧客只要掃描場內各處之「TODAY BEST OFFER」二維碼，即可獲當日精選優惠詳情，即掃即享。每個優惠限時1天，數量有限，當中包括買一送一、低至一折精選商品等。

購物之餘，亦不要忘記參加全新REWARDING EVERY DAY優惠券獎賞，只要於同日消費滿指定金額，即可獲贈優惠券，逢星期二及星期日更可獲雙倍優惠券獎賞。此外，車主以指定電子付款方式即日單一消費每滿HK$100，平日可享2小時免費泊車（最多6小時）；周末及假日亦可享1小時免費泊車（最多3小時）。

【高達150%回贈+抗疫消費贈品】

新界區與西南九龍區的市民又點呢？兩區商場V city及V Walk均進行「消費券 爆買爆賞 五連發」，包括「爆買爆賞· 高達150%回贈」，於4月7日及指定快閃日子，The Point會員以電子消費券即日消費滿$2,000，即可換領總值$3,000的指定商場及商戶贈券、禮券，同時賺取會員積分；於推廣期內累積消費最高的Big Spender，可獲最新iPhone 13 Pro (松嶺綠色) 乙部；至於車主們則有「智Net泊．$0消費賞」，即場透過指定QR Code 登記成為The Point新會員，並成功登記及啟動免觸式無感泊車支付，可賺取高達$200 Point Dollar，於指定商戶可當$200現金使用。禮品數量有限，換完即止。