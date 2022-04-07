張惠妹開騷為乜嚴禁觀眾跳舞？！

台灣天后張惠妹 （aMEI）在台北小巨蛋舉行第4場巡唱，在徹底休息一天後，她充滿能量說：「嗨，是小巨蛋第4場，也是連假最後一天，今天是不是要冷靜一點？！」全場起哄說No！她隨即表示，「其實我比你們更興奮，你們有過連high3天隔天腰痠背痛起不來嗎？但是我知道你們都會來，所以我非常有力量，你們就是有辦法讓我往前衝！」

其實在疫情期間開演唱會，aMEI跟團隊都又緊張又擔心，希望歌迷盡興，繼續呼籲「口罩要戴好，保護自己也保護別人，知道戴着口罩會很悶。昨天滑一下手機，有人說戴口罩很容易濕濕的，上半部是眼淚、下半部是口水，謝謝，辛苦了！」

以往唱到金曲《三天三夜》時必全場大呼：「跳起來。」在新巡演中，「跳動禁止」、「不准跳」成為新一代的標語。她不斷提醒自己不能哭、不能high、不能跳起來，經理人陳鎮川更在耳機裏提醒不下20次：「不要講跳起來喔。」而她整晚在演唱會上更數度邀請觀眾成為「稻草人」，以腳不離地的方式搖擺，非常珍惜再次唱歌的機會，但希望讓所有人都盡興；很多網友表示，看完演唱會後膝蓋夠痠，因為粉絲們都非常配合，為了支持阿妹，再怎麼high搖動身軀、互相提醒「不要跳」！