林嘉欣挑戰跨欄開槍致腳腫　遺憾與學友冇好結果

藝人林嘉欣近日與張學友、謝霆鋒以及吳鎮宇等演出英皇電影《海關戰線》，於戲中飾演海關助理關長的林嘉欣，今次再與好拍檔學友合作，竟直指「傷心」，她透露：「我在戲中與學友有一段沒好結果的愛情，很傷心，每次拍學友都沒有好結果！我與鎮宇都是海關人員，但不同部門，大家有點互鬥，今次角色比較硬淨，在男人世界中比較剛烈，不囉嗦。」

嘉欣指出，今次霆鋒兼任動作指導，第一天拍攝槍戰，霆鋒安排了一個跨欄動作給她，嘉欣非常謙虛表示：「我的身手會否成為史上最論盡的madam呢？平時我拍文戲較多，霆鋒度了一段一邊跨欄一邊開槍的戲給我演，看似簡單，我收工返家後才發現很多瘀傷，因為當時很認真聆聽指示，完全察覺不到自己腳腫了，發覺自己真的需要做一點運動。」談到今次會否有壓力？嘉欣坦言反而感到很興奮，她說：「有機會可以再同學友、鎮宇合作，相隔20年再與霆鋒合作，見回很多老朋友，很興奮，感覺與霆鋒也沒多變，只是大家成熟了。今次角色與過往很不同，需要拍攝開槍場面，自己特別去槍會練習，因為練真槍才懂得如何更安全。」

學友與霆鋒分別跟嘉欣多年未有合作，難得在《海關戰線》再次碰頭，霆鋒率先表示：「我跟嘉欣相隔21年未有合作。」學友則笑言自己相隔時間較短，上次跟嘉欣合作是2016年的《暗色天堂》，學友說：「其實嘉欣在台灣唱歌時已認識，她和霆鋒都是我看着長大的，不會有陌生感。」在現場正式拍攝前，嘉欣與學友手拖着手聊天培養感情，學友開玩笑道：「其實是導演叫我們搞吓曖昧，看有沒有用，結果導演說不用，就沒有再繼續了。」至於與嘉欣首度合作的吳鎮宇則笑言相逢恨晚。