消費券買到的拍攝神器　Xiaomi 12雙子實測

【特約報道】拍攝是智能手機的基本功能，但集輕巧、好手感、強勁攝力而價格親民的選擇卻不多。最近小米在港發表全新 Xiaomi 12系列，當中Xiaomi 12及Xiaomi 12X售價分別只是$5,699及$4,399，首期電子消費券左右就買到，但究竟它們能否滿足以上要求，即刻同大家測試了解！

Xiaomi 12及Xiaomi 12X同擁6.28吋AMOLED開孔式屏幕，三圍152.7 x 69.9 x 8.16mm，重量分別180g及176g，尺寸完全符合一手掌握的黃金比例，而且雙曲面流線型機身配合磨砂機背帶來極佳手感，相機模組又用上簡約的一大兩小設計，乍看恍如昔日大熱的卡片相機，賣相絕對是同廠近年最佳。

兩機屏幕解像度均達2,400x1,080，顯示比例是極具電影感的20:9，並支援超過680億種色彩顯示、419ppi像素密度、1,100 nits峰值亮度、5,000,000:1對比度、HDR10+及Dolby Vision等高階影像技術，屏幕測試機構DisplayMate將它評為A+級數，質素之高可見一斑。

實測亦表現對辦，畫質銳利顏色鮮明，強光下不失層次及飽和度，最讚是亮度充足而不刺眼，叫人睇得舒服。特別一提，兩機屏幕均具有120Hz AdaptiveSync技術，並提供高達480Hz的觸控採樣率，打機換幀流暢且觸屏反應快，對Game迷來說絕對是加分位。

作為影相手機，Xiaomi 12和Xiaomi 12X都擁有5,000萬像素f/1.88廣角主鏡頭、1,300萬像素123° FOV超廣角鏡頭，以及500萬像素50mm焦距微距鏡頭，其中主鏡頭坐擁1/1.56" IMX766感光元件，支持「全像素全向對焦」，有助提升纹理對焦穩定性和暗光對焦能力。以下為各鏡頭表現︰

拍攝分唇豐富是它另一賣點，包括8K超高清錄影、慢動作與長曝光等，電影模式則可拍攝窄比例、附兩條黑條的仿電影錄像。創意功能仲有平行時空、魔法分身和滑動變焦等，全部效果超爆趣，呃Like一流！不得不提Xiaomi 12的ProFocus極速對焦及超級夜景功能，前者除可追焦人眼及自對對焦人臉外，還能自動辨識貓狗進行追焦，更清晰地捕足移動主體；後者在微弱光線下以長曝光拍攝，以得出清晰而銳利的影像。至於Xiaomi 12X亦同擁人像及微距模式，影人影小物都有出色表現。

Xiaomi 12和Xiaomi 12X同用Qualcomm處理器，前者配備目前最頂級Snapdragon 8 Gen 1，後者則配備Snapdragon 870。以《AnTuTu》考驗其運算能力，分別錄得964,749分及681,332分，一部名列性能榜前茅，一部完勝市場上用S865或天璣1100處理器的中階對手，滿足不同人士需要。散熱方面，多得超大散熱板和多塊石墨板隔熱，Xiaomi 12全負載時機面最低只有29.4℃，毫不燙手值得點讚。最後試埋其67W有線快充能力，兩機同擁4,500mAh電池，實測16分鐘可充50%，44分鐘充滿100%，速度跟官方數字相若，充電極快！

總結︰值得入手

經過實測，Xiaomi 12及Xiaomi 12X擁有輕巧機身的同時，為用戶帶來上佳的拍攝能力，特別是微距模式叫人印象深刻，Xiaomi 12運算性能更位列現今手機界前列位置。前者用首期消費券5,000元補少少錢就買到，後者更是買完仲有錢剩，假如最近想換手機的話，這兩部實屬必然考慮之選。Xiaomi 12 及Xiaomi 12X分別備有12+256GB及8+256GB，建議零售價為HK$5,699及HK$4,399。

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