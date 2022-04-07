劉品言憑《華燈》人氣急升　自揭性格夠霸氣

台灣藝人劉品言憑劇集《華燈初上》人氣上揚，早前她重返劇組拍攝的取景地，透露現實中媽媽曾在條通經營飯店，對於這一區十分熟悉。

劉品言笑說其實自己同角色「花子」個性相差很大，私底下霸氣又自信，所以選角時總製作人戴天易存疑、導演連奕琦試鏡3次才確定有份演出。她坦言演完花子快虛脫：「發生在她（花子）身上太多事情，5個月濃縮一次過完，情緒轉折很大，最大心得是，藏有秘密跟愧疚感都讓人消耗，我整個人好像微枯萎一樣。」

她分享在拍攝中途被告知演兇手，當下先故作鎮定，收工後回到家馬上拿新劇本理解消化，「對花子來說，很難在愛的人身邊藏一個秘密，花子在事情沒發生前可以跟蘿絲媽媽（林心如角色名）四目交接，到了事件發生後，不能對視太久，一被她問2秒就說出來了，真的沒有辦法說謊。」

對於想再挑戰哪一個角色，劉品言不假思索的選擇「百合」，她笑說：「臭臉還能這麼漂亮，許願想要演百合，還可以躲在床下（看男男床戲）。」而第三季播出後，她對花子和阿達（章廣辰飾）約會玩仙女棒一幕最有感，「現場拍攝滿辛苦的，加上冬天晚上風很大，很怕拍不出浪漫氛圍，但藉由攝影師、燈光師呈現，讓這一場戲好有感觸，當下看完讓我印象深刻，真的很不一樣。」