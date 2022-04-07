打卡新熱點　嘗中西美點

文青最愛的Cafe熱潮持續不退，每個月都有新店駐場，除了裝潢富特色，食物花心思，美味曲奇、精緻蛋糕、精品咖啡，除西式美點，近日還有中式元素，令大家蒲Café時又多個打卡理由。

冰廳變身

香港除遍地茶餐廳，以前還有很多冰廳冰室，油麻地的大安茶氷廳於1969年開張，近日搖身一變成為懷舊風Café，在一片港式冰室的裝潢下，客人可以品嘗蘿柚泡芙、厚身的檸茶曲奇、阿婆批（Apple Pie）、焦糖蛋糕、杏霜卷蛋和啡走（Tiramisu）等變種美食，配本地烘焙咖啡豆沖泡的手沖咖啡或冷萃咖啡等，部分咖啡還配上有趣的中文名，如Flat White變肥威、Lime Coffee變檸啡、Coffee Now是啡立刻，坐在滿有氣氛的環境內，讓客人不期然有時空交錯的感覺。

曲奇狂熱

無論是自家烘焙，又或是坊間品牌的曲奇，都是港人喜愛的茶點，口味和造型亦夠多元化。烘焙品牌Cookie DPT一向以美式自家烘焙曲奇聞名，早前於中環開設集烘焙和Café於一身的實體旗艦店，純白設計配合代表曲奇的圓形裝飾，時尚簡約，店內自設烘焙工房，會即場供應各款曲奇、蛋糕、鬆餅、軟心朱古力布朗尼和巴斯克焦香芝士蛋糕，另外還有下午茶時段供應的三法式多士、周末限定冬甩，以及其他輕食，配咖啡或其他飲品，輕鬆就度過半日。