靈敢侶情：懂魔法的廚師

上回說到，我在停工時為找靈感，於是試了多家高級餐廳，終於找到一家用心製作的。

這家餐廳，主打炙烤肉類。坐下喝口水，職員便送來菜單，原來正在做午市套餐，每位約二百元，包括前菜、主菜、配菜和甜品。

我是來找靈感的，當然想選單點的，但在細讀過菜單的內容之後，我立即改變主意︰三款前菜，看得出均在顏色、味道和營養上配搭過；主菜六款，豬、牛、雞、魚、海鮮、素菜齊備，每款的醬汁均沒有重複、沒有將湯蒸發變醬的一物二用；甜品三款，菜單用字毫不浮誇，沒有自誇「自製」、吹噓「幾點幾%鮮牛乳」。

前菜，我點的是「牛肉他他配香脆薯批及荷蘭醬」。二百多元的套餐，我可沒有幻想會吃到「自製荷蘭醬」，但當我吃了少許，不得了，香、滑、味道平衡，用來配外脆內軟的薯批，我立即向職員查問「可否單點這一道菜？」可惜，答案是不可以。

用完前菜，喝口水，聊聊天，主菜就來了。這個上菜速度真的剛剛好，若果太快，會變成廉價快餐；太慢，味蕾變得乏味。這道西冷扒配乾葱蓉及香辣牛油，我先吃一口牛排，炙烤熟度正確，原材料的肉質雖有點老也太有嚼勁，但吃得出很用心煮，加上由廚師自家熬出來的醬汁，充滿肉香的，證明材料不用上乘，也能做出讓人滿足的菜。

我平日常教做甜品，當然很期待，他們的「反烤蘋果撻」，酸甜平衡、皮脆香口，吃的時候，我心情矛盾，因為慢慢去品賞，我只會想更快吃下一口，吃得太快，我又不捨得。

很多人都誤會，廚師只負責做菜，其實一個專業的廚師，還得設計菜單和計算成本。這餐廳最出眾的，在於廚師的誠意上，香港地租金貴節奏快，已很少吃到自家熬出來的醬汁，更別說才收我二百多元。誰說「平嘢無好」？便宜變美食，這就是廚師的魔法。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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