木村光希演繹　「猿」美街頭時尚

木村大神的二女兒木村光希Koki才19歲就擁有精緻五官以及170cm的高挑身形，身材與氣質完全不輸父母，是時尚品牌最喜歡合作的星二代之一。日前日系潮牌A Bathing Ape與潮流雜志《VOGUE》的一系列聯乘服裝就找來Kōki拍攝宣傳照，Kōki表示自己很欣賞街頭與時尚結合的風格，尤其喜歡表面印有abc camo的T恤與衞衣。不得不説，Kōki非常有品味，選擇所有人都能輕鬆駕馭到的經典猿人迷彩印花。

全新猿人迷彩印花

今次的聯乘系列將經典的雜誌Logo與全新設計的猿人迷彩印花形象結合，塑造出一種日系街頭時尚風格。品牌以全新形象打造出男女皆宜的T恤、運動衫、帽子、Pouch和小童服飾。Koki分享穿搭心得時表示，若大家想簡單打造一個街頭時尚風，可以在T恤外穿品牌Jacket，並戴上一頂漁夫帽。寬鬆剪裁的猿人Jacket讓你輕鬆成爲街頭潮人。另外，該系列的包裝設計考慮到可持續發展以及想要展現日本文化，因此使用了日本傳統環保材料和紙。此系列已經全部上加，售價由約HKD$379至HKD$1,752不等，對日系時尚感興趣的就不要錯過。