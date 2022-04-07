【營事檔案】微波爐麻辣香鍋　減油好滋味

麻辣香鍋是一道勁辣十足的菜式，與麻辣火鍋相似，只是麻辣香鍋沒有湯底而且是快炒而成。不同的香料會先用大量的油炸出香味，再加入配料例如豬腩肉、蓮藕、椰菜花、木耳等。以大量油分快炒的菜式，自然比較油膩，因此先減少用油量再配以簡易操作的微波爐，在家中都可以一嘗麻辣滋味！

小龍蝦是否不衞生？

不知大家有沒有聽聞小龍蝦是比較髒的海鮮，進食後較容易感染寄生蟲。原因是小龍蝦可以在污水等比較惡劣的環境下成長，但現時所提供或出售的小龍蝦都不會再在野外捕捉，而是改為人工養殖，因此就不需要擔心食品安全的問題了。

海鮮有營又補鐵

小龍蝦及田螺皆屬海鮮類，而小龍蝦、蝦、龍蝦、蟹等類甲殼類，田螺、蜆、帶子、生蠔及青口等則屬貝類。兩者都能夠提供豐富的蛋白質，而熱量及脂肪都較一般肉類低。每100克的田螺只有60卡，0.2克的脂肪，以及11克的蛋白質；而每100克的小龍蝦則有大約72卡，1克的脂肪及14克的蛋白質。除了蛋白質以外，小龍蝦及田螺都含豐富的微量營養素包括鉀、鎂、磷、鐵等。如日常比較少進食牛肉、豬膶等鐵質比較豐富的食物的話，這些海鮮都會是另一個好選擇。

【微波爐麻辣香鍋】

材料：

小龍蝦 150克

田螺 50克

西蘭花 80克

玉米荀 3條

木耳 80克

葱 2棵

薑 2片

蒜 2瓣

乾花椒 1茶匙

乾辣椒 1茶匙

做法：

1.將西蘭花、玉米荀、木耳洗淨，切細件備用。

2.葱洗淨切段、薑及蒜去皮洗淨切片備用。

3.在可用於微波爐的盒內加入1茶匙油、葱、薑、蒜、乾花椒及乾辣椒，叮30秒。

4.再加入西蘭花、玉米荀、木耳及少量清水叮1分半鐘至變軟身。

5.最後加入小龍蝦、田螺拌勻叮3分鐘直至熟透即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。