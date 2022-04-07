陳山聰自認露體狂　爆姚子羚黃智雯私藏他內褲照

藝人陳山聰今日（7日）出席apm活動，而今日亦是第一期消費券派發的日子，不過山聰尚未去收取，打算將消費券全用在兒子Jaco（陳霆軒）身上，準備買食物、書和益智玩具，笑言太太的消費券是獨立，不過兩夫婦的消費券都會進貢給兒子多。

正在熱播中的《金宵大廈2》山聰豁出去在天台全裸晒出優質股，引起全城熱話，問他是否省下不少買新衫錢，他稱近日有不少訪問，反而需要多買衫，笑言：「唔可以全裸做訪問嘛！呢間全裸嗰間又全裸，下次着泳褲做訪問。（接受泳褲騷？）唔係唔得，係自己未操到最fit，因為疫情關係健身室未開，做唔到健身。」他稱拍《金宵2》時是最瘦時候，因當時同時拍《超能使者》，加上他與李施嬅對拍《金宵2》感到好大壓力，長時間精神緊張，令食慾下降。問會否趁最fit時影全裸寫真作留念？他大讚仔仔的全裸比他好看，pat pat也靚啲。

陳山聰自爆在《金宵2》的pat pat加了美臀特效，笑言因無理由叫化妝師幫自己補股妝，「因為我個pat花花哋，有紋，特效幫我調番泳褲印，整滑啲。」他說當日拍天台戲時，並沒有清場，天台共有30多人，但不擔心被看全相，自稱在電視台人人都知他是「露體狂」，女藝員姚子羚和黃智雯都私藏有他只穿底褲的肉照，「因為我平日唔鍾意去更衣室換衫，我會喺個位，套個頭套就地換，所以畀好多人話我係變態佬，我依家最驚得罪姚子羚和黃智雯，叫咗佢哋唔好post我嘅底褲照。」