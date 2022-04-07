本日日本：永遠懷念！藤子不二雄A故鄉重溫經典

對於有一定年資的動漫迷來說，今天是一個難過的日子——曾繪畫《忍者小靈精》及《怪物小王子》等人氣作品的漫畫家藤子不二雄Ⓐ（原名：安孫子素雄）在川崎市家中與世長辭，享年88歲。除了個人留下多套令大家回味的漫畫作品外，他跟小學同班同學藤本弘（即藤子．F．不二雄）組成拍檔，共用「藤子不二雄」筆名發表漫畫作品多年（於1987年拆夥）的事迹亦令人津津樂道。今後要感受藤子不二雄Ⓐ的作品魅力，除了靠漫畫動畫外，亦不妨前往他的故鄉富山縣冰見市。該市於2007年開設樓高兩層的「冰見市潮風Gallery」，便是專門介紹藤子不二雄Ⓐ作品的漫畫美術館，館內可以看到他筆下多套作品的珍貴原畫及複製原畫，1樓主打介紹《忍者小靈精》及《怪物小王子》兩套作品的種種，並重現了他曾於「漫畫聖地」常盤莊居住的14號房模樣，而2樓則有多達1,000冊藤子漫畫的圖書館供大家細閱，令大家對這位畫壇巨匠有更深入了解。

與此同時，冰見市的光禪寺為藤子不二雄Ⓐ的出身地（他父親是曹洞宗第49代主持），該寺旁邊的比美町商店街周邊有「忍者小靈精Karakuri時鐘」及「忍者小靈精大道」等藤子不二雄Ⓐ作品相關景點，隨處可以發現立體擺設、鐵閘畫及壁畫。另外，冰見市以海產馳名，於「忍者小靈精大道」亦有藤子不二雄Ⓐ以富山灣盛產的鰤魚等來設計的立體擺設，既別致又特別呢。