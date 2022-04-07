以溫柔詮釋角色　劉詩詩：為自己而活

內地女星劉詩詩最近接受內地雜誌訪問，其工作室發布為訪問而拍的田園春光唯美照。入行18年，劇集《步步驚心》和《流金歲月》等作品，一個又一個性格鮮明的女性角色，向來凡事以溫柔態度對待、處變不驚的劉詩詩，說在性格迥異的角色中，把自己代入人物的內心世界時，體驗到不同的女性視角，更會賦矛不同程度的溫柔：「我會去看故事的發展和人物的狀態和性格，我是不是理解。如果給了你一個角色，那麼你就盡一切可能完成她，這個角色吸引我了，我覺得自己想嘗試她。」

想當年劉詩詩是北京舞蹈學院芭蕾舞系的畢業生，問到會否心癢癢想念舞台一展舞技時，她即哈哈笑：「平常會跟以前的同學聯絡，她們還在從事舞蹈這一行，這對我來說還是挺好的，有時她們有演出，還會問我要不要票！如果在舞台上（跳舞）還是算了，因為你不練就沒法展現，是每個舞者對舞台的尊重，我們是專業系統訓練過的，當你（停止練舞）達不到那個要求的話，自己也過不了自己那一關。」如果可以重回廿年前，她說很難想像會達到怎樣的位置：「怎樣的聲音和期待都有，你沒必要每個都去讀或去較真，這樣的話你太累了，最重要是為自己而活。」