消費券餐飲優惠　格到最抵擦餐勁

萬眾期待的新一輪消費券又嚟喇，是振興經濟的一個大好機會，各餐廳、品牌為吸引客人消費， 紛紛推出特定優惠，由食材到餐飲都有不同程度的折扣，有品牌更乘機推出各式優惠券，讓消費抵上加抵，大家可以格到最抵。

優惠底至6折

春夏交替，湯水或清熱滋潤的飲品最適合不過，鴻福堂於這個4月推出消費券優惠，無論大家選那一款支付工具都無問題。客人預購4月消費券套裝，即可享HK$300消費券套裝優惠券2張，而且還有不同套餐選擇，如喜慶套裝內有味有機滴雞精禮券或自家豬腳薑醋禮卡或品牌禮券等，復活節精選有杏鳳梨酥、洛神花鳳梨酥和蜂巢蜜打造幸福甜蜜滋味套裝，套裝最低有6折優惠。

網購速食套裝

在講求快捷的香港，趕時間下多數幫襯速食，年輕人更是愛漢堡薯條。麥當勞App新推3款消費券套餐優惠，着數之晨套裝可用低至75折買到4個早餐，如熱香餅、豬柳蛋漢堡、魚柳包、炒雙蛋火腿包或新餐肉蛋漢堡。飽你鍾意套餐有魚柳包、脆辣雞腿包、巨無霸、板燒雞腿包或雙層芝士孖堡或豬柳漢堡任選4款，折扣低至62折。至於雞會難得套餐，可於原味麥炸雞、蜜糖BBQ麥炸雞、麥樂雞、脆香雞翼、脆辣雞腿包或板燒雞腿包中選4款，折扣低至75折。於指定App或餐廳選購指定套餐換領券，會於3個工作天存入，客人可於5月15日前使用。

西日美食

除了速食，西式餐點和日本菜同樣受歡迎，美心集團旗下指定餐廳都有推出相關優惠。如登入Alipay及八達通平台，在指定餐廳URBAN可換領不同優惠券，包括於餐廳消費滿HK$200可減HK$20、消費滿HK$300可減HK$40，要留優惠券有限，先到先得。至於拉麵店一風堂和丼丼屋可用四大支持平台消費，用戶可於WeChat Pay、Alipay HK和八達通的手機應用程式領取餐廳「消費券電子優惠券」，最高可享73折的額外折扣 。要留意每個支持平台的優惠券有不同的使用日期和折扣，使用前要望清楚。

會員有着數

為吸引客人消費，很多時都會推廣會員制，讓會員有更多優惠。city'super、cookedDeli及 LOG-ON接受AlipayHK、八達通、Tap & Go及WeChat Pay HK支付，同時市推出「消費券加碼賞」，於現時至5月6日，指定會員購買品牌HK$1,000購物禮券，並選用其中1個支付平台付款，可獲HK$100電子禮券，最多可享HK$500獎賞。若然以AlipayHK使用消費券付款，會有不同禮遇，如單一消費指定金額，會有不同的折扣優惠，用來選擇高級食材或美食，感覺更抵。

多重優惠

除了親民餐廳，高級餐廳都有不同優惠。美麗華集團旗下的餐廳及酒店都提供各款折扣優惠。以Alipay HK、WeChat Pay HK或八達通在中環國金軒、翠亨邨和素食餐廳JAJA惠顧單點美食，可享9折優惠，於指定支付平台到翠亨邨買端陽糉套裝禮券亦會有折扣。在這個4月，The Mira Hong Kong於指定網上商店及網頁以指定電子消費模式品嘗中菜、WHISK套餐、Yamm自助餐，可享低至7折優惠。

超值優惠券

除了以指定支付平台消費有折扣，很多餐廳都借此推出不同的優惠券，藉此吸引客人消費。肯德基新推「全城賞」優惠，只要登入餐廳App，即可領取不同的電子優惠券，如以優惠價錢買雞件、巴辣雞腿包等，最多可慳HK$150。於4月15日起，客人選用指定現金禮券，可獲超過HK$500的優惠券，可選購香蜜鬆餅、厚切餐肉滑蛋芝士包或雞件等美食。