《金宵2》榮登播放平台華語劇No.1　伍詠薇靠「兇」助攻

無綫劇《金宵大廈2》雖只播了短短3天，除了在豆瓣獲得8.8超高評分外，更登上一周華語口碑劇集榜第一位，成績斐然。昨晚（6日）播出由伍詠薇及蘇皓兒（Chole）主演的單元《雙魚》，伍姑娘首集出場「戲場」強勁，對《金宵2》充滿期待的她，為入戲專誠減肥十幾磅塑造這位扭曲的母親，由於角色是雙面人，她亦充分演活「一秒變臉」的變態感，其中一幕抹牆後自言自語的戲份，伍姑娘短短40秒內竟做出接近20款瘋狂表情，笑容陰森之餘，眼神亦夠晒飄忽和兇狠，網民指她大有資格做羅蘭接班人：「伍姑娘兇起上嚟好有殺氣」、「眼神充滿妖邪之氣」、「搵啱戲路，可接羅蘭姐棒」、「對住個女笑容好心寒」、「伍詠薇演技係好掂」。

由於她實在太「恐怖」，網民不但猜測她是毀Chloe容真兇，又指牆壁有異樣全因她埋了老公屍首在內。監製葉鎮輝（阿細）事後受訪時亦大讚伍姑娘該個場口拍了一、兩Take便搞掂，認真神級。除了恐怖，伍姑娘「瘦」至雙手青筋盡現亦惹來熱議，網民指她過瘦之餘還大讚她十分專業；就此伍姑娘昨晚與「細佬」陳山聰開Live與劇迷互動時，山聰便大爆對方真的在片場十多小時完全不吃東西，飯盒是留待回家才吃！