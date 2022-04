馬來西亞鋼琴女神李元玲擁有32C驕人上圍,佢經常喺社交網晒火辣性感派福利,盡騷前凸後翹身形,成為宅男女神!不過人紅自然是非多,不時被負面新聞纏身嘅佢,上年仲疑受不住網絡欺凌壓力,曾自殺不遂,條頸仲留咗條鮮紅色恐怖血痕,好在最後佢都成功走出陰霾,重新出發!佢今日(7日)喺又再度喺社交網晒火辣比堅尼派福利,不過佢就好慨嘆咁留言:「My hair is smoother than my life(我的頭髮比我的人生還光滑)」睇嚟佢對於自己嘅人生路上嘅是崎嶇不平,依然有啲感慨,唔少網民睇到都送上鼓勵同佢講加油,仲安慰佢人生不如意事十常八九,嗌佢諗多啲令自己開心嘅事啦!

貴為鋼琴女神嘅佢,仲有拍片晒琴技,睇到着上小背心加上超短熱褲嘅佢琴鍵如飛,不過佢就留言:「我的手不夠大,手腕要接力去彈很遠的Note,彈到7呎的鋼琴都搖晃了!」佢對自己要求真係好高喎!