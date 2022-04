樂壇天王陳奕迅的太太徐濠縈出名是「日本通」,每年都會多次「回鄉」,濕平掃貨、滑雪及享受美食,疫情下被迫「禁足」未能踏足日本接近兩年的她,日前「攻日」成功,抵達北海道,並在社交網分享當地的生活日常,她留言:「Back to my favourite place on earth!」(回到地球上我喜愛的地方),令大批網民狂呼羨慕!全副武裝往雪山滑雪,並親自拍下不少迷人的雪景外,身為「行街精」的她當然不忘行街,期間大嘆限定櫻花版蘋果批,又搜羅偶像男神木村拓哉做封面人物的雜誌。

由於上月起,日本逐步放寬邊境管制措施,特許部分地區包括香港的入境者,只要打齊3針新冠疫苗,即可免除隔離,但暫時只限商務、留學生、技能實習生及有長期逗留資格人士,即使符合以上條件,也必須有在日人士作擔保證明,故大批網友感到好奇,猜測徐濠縈是以甚麼身份順利入境,就連鄭裕玲也在電台節目中提出同樣問題。無論如何,徐濠縈一定是排除萬難才可在日本自由行!