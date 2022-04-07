以權謀私　縱慾無底線

權力之所以令人着迷，係因為掌控呢樣嘢嘅人可以支配，甚至玩弄其他無權無勢嘅弱者。至於嗰班掌權者點樣以權謀私嚟滿足自己嘅慾望？透過美國四仔作品，相信可以搵到答案。話說回來，當大家睇完以下作品，爭權奪利嘅雄心或者會更加強烈呢！

爭奪王權

每年美國四仔界總會有幾套重金大製作，由Brazzers推出嘅劇情類四仔《Storm Of Kings》就係其中一套。片廠好有野心，特別搵嚟Anissa Kate、Peta Jensen、Jasmine Jae等大卡士脫星坐鎮，佢哋喺四仔界出晒名好波又好演技，深得四仔迷歡心。故事講述中土世界被淫君Jasper管治，嚟自後宮嘅Daniellys Tarus為咗推翻佢，聯合Peta Jensen等索女，但受到複雜嘅情慾關係所影響，令打倒淫君嘅行動面對重重險阻。快將30歲嘅Peta Jensen，喺片中有精彩嘅演出，唔少四仔迷更認為佢轉戰荷里活都好有機會闖出名堂。

邪惡狂歡

有權有勢，自然有任性放縱嘅本錢。呢套由Sinful XXX製作嘅《Sin Orgy》，就為大家揭開一班位高權重嘅男女有幾咁淫亂，如何挑戰人類嘅道德底線。影片由Shalina Devine、Kiara Lord、Blanche Bradburry等脫星孭飛，佢哋各有賣點，故事講述Blanche Bradburry同丈夫喺商界奮鬥多年，成為全球最有Power嘅人物，但性生活卻係清零。某個晚上，Blanche Bradburry跟蹤丈夫去到一個俱樂部，發現裏面嘅男女統統全裸，不斷進行多人運動，而佢亦先後同多位蒙面男子交鋒，最終被其中一位男士送上極樂高峰，對方正正係多年冇行房嘅丈夫！

暗黑大宅

咪以為四仔劇本好求其，呢套由Deeper出品嘅《Poetics for Tramps》，劇情足以媲美唔少荷里活製作。影片由近年產量勁多嘅Kayden Kross執導，並搵嚟Angela White、Gabbie Carter、Kenna James等當今超人氣脫星演出，單睇卡士，足見片廠好有誠意。故事以倒敍法開始，講述女主角Angela White喺大宅嘅酒宴上，目睹在席賓客個個突然剝衫玩群戰，無動於衷嘅佢慢慢諗番起3個星期前嘅一晚，當時佢同大宅主人邂逅，慢慢沉淪喺呢種聲色荒淫嘅生活，仲陷入咗一段三角關係。面對奢華生活同道德束縛，佢最後會選擇繼續沉淪？定係跟戀人遠走高飛呢？