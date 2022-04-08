【是日通勝】

農曆三月初八

壬寅年 甲辰月 辛卯日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：理髮、裁衣、補垣

忌：醞釀、開市、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：7、21、34、48

幸運顏色：橙

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：笑口常開，不亂發脾氣，人緣運可止跌回升。

金牛座：謀事要表現出耐性，處理細節不可掉以輕心。

雙子座：替別人設想，幫助有需要的人，活得更快樂。

巨蟹座：瑣事纏身，沒心情談戀愛，多用金色有好處。

獅子座：要留意說話語氣，太囂張有可能觸怒身邊人。

處女座：協調能力強，獲同事支持，對事業發展有利。

天秤座：先使未來錢令財政陷入拮据，必須節衣縮食。

天蠍座：心情欠佳，花錢買開心不可行，易負債收場。

人馬座：友人帶來不錯商機，好好把握會有理想回報。

山羊座：財運不錯，今天應當努力在職場上表現自己。

水瓶座：事業運上升，上位機會出現，必須好好把握。

雙魚座：身不由己，需按別人指示行事，讓你吃不消。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 桃花勁

（跌）雞 易破財

鼠：工作運一般，做好本分，不要多管閒事。

牛：有機會一展所長，不管做甚麼都易成功。

虎：財運上升，投資眼光不錯，容易有斬獲。

兔：有伴侶者易鑽牛角尖，感情生活現暗湧。

龍：跟異性相處勿太熱情，避免爛桃花糾纏。

蛇：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

馬：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

羊：貴人助力強，有機會在事業上大展拳腳。

猴：桃花運強勁，單身者易遇到不錯的對象。

雞：是日沖煞，金錢運欠佳，忌投機賭博。

狗：腦筋轉數快，做事效率高，易出人頭地。

豬：渾身正能量，工作獲佳績，表現受肯定。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

玄學愛情顧問（二）

霍金曾經在接受雜誌訪問時，被問到他想甚麼想得最多時，他回答：「女人，她們是個徹底的謎。」一個智商高達160的天才也承認自己無法了解女性，試問那些夜郎自大的玄學愛情顧問會比霍金聰明？以我愚見，我覺得女性無法讓人了解的原因是因為女性本身也不了解自己，所以導致男性不了解女性是一件很正常的事。

香港有一位頗具知名度的女性玄學家，標榜自己是玄學愛情顧問，喜歡教導女性如何嫁得好，她很吃得開，很成功，但我想問問她，你有多少次戀愛經驗？追求過你的人有幾個？光顧過你的客戶，或者你的讀者，我相信很多人都比你更有資格去當愛情顧問。

自問我非玄學愛情顧問，一旦有客戶問到，我會反問他們，你追求的是愛情還是婚姻？追求愛情的話，愛情的化學因素過了，這段關係也就逝去了。追求婚姻的話，那麼請學習經營當愛情化學因素消失了的婚姻。

因為在玄學的理論裏面，沒有講過愛情，只講過婚姻運。古代不提倡自由戀愛，是先有父母決定的婚姻，才有可能孳生出愛情來，現代是先有自由戀愛才進入婚姻。這兩者是有區別的，哪種比較好？留給讀者自己思考。