JW轉投星夢成就解鎖　Wyman親自操刀炮製《納斯卡線》

歌手王灝兒（JW）今年出道第12年個年頭，最近一改創作風格嘗試用全新音樂班底炮製新歌《納斯卡線》。新歌更有幸請來神級填詞人黃偉文（Wyman）助陣，讓對方獻出多年「珍藏」造就她「成就解鎖」。

JW加入星夢娛樂後，近期推出非劇集新歌《納斯卡線》。她分享新歌自由度大，終於能集齊夢寐以求的創作班底，她說：「《納》係先搵Dear Jane結他手Howie（翁厚樑）作曲，第2個係搵合作開既監製周錫漢，之後再透過監製搵黃偉文填詞。Wyman又肯答應，所以成團真係好開心！Wyman其實袋住咗《納》呢個概念好多年，當聽到個旋律覺得一拍即合，又Search過我大學讀地埋，同納斯卡線有啲聯繫喎！最後就決定寫呢首歌畀我，我真係好幸運！」

JW透露新歌其實去年已經完成，只不過留待今年配合其他新歌出街。至於她主演的無綫古裝劇《痞子殿下》有望今年出街能夠一氣呵氣。由唱歌到拍劇，JW覺得兩方面相輔相成，慶幸自己有勇氣踏出舒適圈。她說：「10年前冇諗過自己會拍劇，3、4年前學戲發現自己好鍾意，於是踏出一步走出Comfort Zone 去嘗試。」

首部劇集孭飛一來便「打大佬」拍古裝《痞》。JW透露：「拍既過程唔簡單，係辛苦既，冇得瞓、廠景接外景、古裝、夏天又熱、又多蚊、衫又多、汗又多，但出嚟成功感好大，學到好多，好似打機「升呢」咁，可以同人講我都捱過﹗啲人都話之後冇野會難到你，依家係好有成功感，哈哈。」

場地：Pier 1929