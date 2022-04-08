東方日報C1：「避稅天堂」設工作室恐隨時惹禍　章子怡黃曉明掀集體注銷潮

章子怡、黃曉明等近20位內地紅星近月突然一窩蜂注銷在江蘇新沂註冊的工作室，惹來不少關注，有指此舉全因想避免踩地雷！有指新沂是內地「避稅天堂」，如今內地正嚴打藝人逃稅，眾星為免引火自焚，故出現注銷在新沂註冊工作室的風潮，免因小失大！

內地小生鄧倫陷逃稅風波，影視作品遭下架，有指他「出事」前手上約有15個品牌代言，有內地媒體估計其賠償金額分分鐘超過約2.5億港元，代價極之沉重！

前有范冰冰，後有鄭爽、鄧倫，都因稅務問題而賠上大好事業，令不少內地紅星都聞「稅」色變，有關稅務事宜都格外小心，而據內地消息指，近月便有近20位一線明星突然集體注銷工作室，引起諸多網友關注，當中包括「國際章」章子怡、影帝黃曉明、紅星李現及名導陳思誠等，其中演員陳赫更於3月28日一口氣注銷兩間工作室，原因為「決議解散」。

至於造成這股「注銷風潮」的原因，有內地熟悉稅務的人士指在注銷文件中，不難發現章子怡、黃曉明、陳赫等均在江蘇新沂註冊工作室，新沂屬江蘇省徐州市下轄的一個小縣市，眾星在該處註冊工作室，就可享稅務優惠，故該小縣市曾被稱為「避稅天堂」。由於現時稅務機關愈來愈嚴格，眾人紛紛選擇注銷公司，以免誤踩地雷！因為之前在該地註冊工作室的明星非常多，所以當大家選擇注銷時，就出現風潮，於網上流傳的名單中，有指李晨、馮紹峰、姚晨、王千源等都在近月注銷新沂的工作室。

同日成立新公司

藝人現時步步為營，但亦有指內地對於有關藝人的稅務問題，其實已算較為寬鬆，會給他們一個機會作自我審查，先給予改過機會，若藝人不珍惜這個機會，就絕不手軟，嚴厲懲處！雖然不少藝人紛紛注銷新沂的工作室，但當然留有後着，另覓新出路，章子怡在注銷當日，就跟父親章元孝合夥成立一家新公司，註冊資本約980萬港元，經營範圍涵蓋電影發行、電視製作以及文化娛樂經理人服務等，瓣數多多，實行重新出發。

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