EXO出道10周年　張藝興宣布約滿離開SM事務所

今日是韓國男團EXO出道10周年，內地成員張藝興（Lay）於2012年以EXO成員身份在韓國出道，近年則留在內地專注發展個人活動，並於2015年成立個人工作室，而他與韓國SM事務所的合約於今日（8日）屆滿，他特地發長文宣布與SM事務所的合約已完結，直言「是結束也是新開始」，又上傳英文與韓文親筆信答謝各地粉絲的支持。

長文如下：

以前覺得十多年是一個挺誇張的時間單位，但真的到與 SM公司合約期限屆滿的這天，回頭看十幾年真就好像只是一晃眼，一晃眼我就從剛進公司的小孩，變成了今天30歲的我。契約完成，十幾年合約期滿，但情誼一直在，一起成長的歲月一直在，我很感激並會永遠感激一路支持我、幫助我的公司，十幾年陪伴我、理解我的EXO組合成員，一直愛我鼓勵我、關懷我的粉絲們、朋友們、家人們，真的辛苦了，謝謝。

我會永遠記得2012年4月8號我正式作為EXO成員出道的那天，永遠記得SM那間小小的卻裝滿了我和兄弟們的好幾年青春的練習室，記得第一次看見那麼多粉絲時的激動和志忑...

今天回頭再看，我覺得自己幸運，這樣一個普通家庭、普通身高、普通條件的，普通的我，在每個人都努力的時間裏，就因為多了那麼一點點幸運，而獲得了站上舞台的機會，所以我用此後的每一天感謝這份幸運，努力配得上這份幸運，也因為害怕不能一直幸運就一直努力，十年過去，物是人非的世界裏，我還是那個我，還是那個沉浸在自己的怪獸世界裏，希望不斷戰鬥的我，還是那個同時懷有音樂夢和演員殺手/霸王龍夢的我。這個我比我20歲時想像的更好，比我30歲時嚮往的稍差，但這是真實今天的我。

確實過去我所相信的很多看起來誇張又不切實際的事情，至今仍然非常非常堅定地相信着，像活着一輩子就要熱血地往前衝，哪怕遇到了困難、遇到了險阻，都應該毫不猶豫地往想去的目標奮力奔跑，直到有一天跑不動為止。比如，要帶領華語音樂走向世界，要讓世界看到我們，比如，永遠要懷着背水一戰的心情去努力，就算失敗也沒關系，至少得知道自己倒在距離終點多遠的地方。

男兒至死是少年，60歲我也想當最厲害的誇父，倒也要倒在追太陽的路上，聽起來有點浮誇，哈哈，但我確實一直就是這麼想的，今天是結束也是新的開始，我希望自己能帶着過去所有經歷留給我的一切繼續去探索，作為張藝興的新的事業版圖和人生規劃，也與SM公司共同探索前進新方式、去嘗試、去挑戰、去冒險、去成為更好的自己，去造一艘更大更棒的船，最後，十年一路，我想說「請大家擁有自己的夢想，追逐自己的夢想，請相信自己、相信努力、相信奮鬥，永遠不要害怕等待，永遠對未來滿懷期待，下個十年、下下個十年，努力總會有努力的結果，命運會把最甜的糖留給等待最久的小孩。」