時尚女王孔孝真　盡顯穿搭魅力

正在熱戀中的韓劇女王孔孝真，憑着超高親和力與時尚的敏銳度獲得大家的喜愛，今天就來參考她的穿搭，穿出舒適時尚風。（互聯網）

孔孝真早前在玄彬與孫藝珍的婚禮上接過花球，被大家驚喜發現她與小十歲的韓裔美國歌手Kevin Oh正在熱戀中。其實這次大家這麽關注孔孝真的戀情，全因大家都很喜愛其可愛又帥氣的個性。雖然剛入行時曾被批評外貌，但其後主演的多部韓劇如《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》都大受歡迎，出色演技備受肯定。加上孔孝真本身就是一位時尚女王，無論是劇中或日常私下穿搭，都展現出滿滿潮流感和獨特個人風格，讓人看得舒服之餘，也好想風同款打扮！

碎花公主袖裙

初夏到了，碎花、泡泡袖元素的裙子都是外出必備單品，尤其是連身裙的剪裁超級方便，可以不用搭配直接穿上身就出門。不過若選錯花紋、設計，就好易變得老套，所以絲們不妨參考孔孝真示範，選春夏裙就不怕出錯喇！首先裙的袖子不可太短，可以選擇5分袖的設計。而裙長就要選擇在膝蓋以下，有效遮蓋贅肉，也能夠修飾身形，視覺上會比較顯瘦。如果是淨色裙，可在裙外穿上一件同色系的粗針織外套，便能讓整身打扮更添層次感。

長裙襯長褲

孔孝真在甜美可人的長裙穿搭中，有時會一反常態穿上長褲以營造多層次穿搭。這種穿搭很考驗搭配功力，襯得差褲子看起來就很多餘。長褲選擇方面，她大多數揀牛仔褲，無論是深或淺色牛仔褲都曾被孔孝真用來搭配長裙。裙子宜選擇面料輕薄、有飄逸感的面料。如果長裙是有鈕扣設計的，孔孝真甚至會打開鈕扣，露出裏面穿的T恤和長褲，讓長裙變成一件長外套來穿搭。

鬆身外套加Tube Top

百變風格的孔孝真除了甜美風的長裙穿搭，最能突出她完美身材的莫過於Oversized外套穿搭。孔孝真是模特兒出身，即使是Oversized外套也掩蓋不住其高挑修長的身材曲線，穿上後絲毫不覺累贅。大家沒有很好的身材條件也可以參考這個穿搭，不過內搭需要選擇合身或緊身剪裁的衣物。孔孝真就有很好的示範，內搭一件緊身露腰Tube Top，讓人視覺上看起來非常顯瘦。