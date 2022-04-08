王君馨與59位妹妹爭做舞后： 好似重返20歲咁青春！

王君馨（Grace）早前回內地拍攝綜藝節目，原來是女子舞蹈節目「了不起舞社」。該節目的社長為蘇有朋，而主理人就有前韓國女團Miss A成員王霏霏Fei、韓國超人氣男團NCT的泰藉成員TEN李永欽、超人氣女團宇宙少女的程瀟及街舞世界大賽冠軍贊多。Grace在節目將與59位妹妹，當中包括著名排舞老師、人氣偶像等切磋舞藝，爭奪舞后寶座！

節目從幾千人選拔精選了60位參賽者，Grace表示很幸運成為其中一員，她表示：「拍攝途中，又開心又辛苦，這裏有很多小姑娘，都是非常出色的內地排舞師和舞者，我很欣賞他們，自己也會向她們好好學習，畢竟自己不是專業舞者，而且之前拍戲有很多舊患，尤其是腳腕和膊頭，所以都會盡量保護自己，做足安全措施，戴晒護腕護膝。」雖然Grace是唯一位年過30的選手，但她和一眾妹妹完全沒有代溝，還會一起傾心事，她說：「我們60個女生真的好有愛，感覺很像回到20歲，高中、大學舞社那段時候，很年輕的感覺，哈哈！」而最近上海疫情嚴峻，Grace所住的酒店因發現有感染者，所以只能在酒店再隔離多兩星期，但慶幸酒店安排好早午晚餐，所以不用去搶購食品，她還說已開始掛念隊友們。