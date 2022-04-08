復活節食好啲　一家齊歎主題早午餐

放「暑假」還撞正復活節，真是百年難得一見，咁重要的日子，點可以唔慶祝一番呢！有酒店及高級餐廳特別推出節日主題早午餐，除了琳琅滿目的美食和飲品，還有特備活動和遊戲，無論小朋友又或大人都可以感受到節日氣氛。

巨型金蛋捧回家

復活節最常見的活動，就是讓小朋友在草地或指定場地內找尋被收埋的復活蛋。飲食集團Pirata Group旗下的餐廳，在4月15至18日推出復活節主題Brunch，如意大利餐廳Pirate就以媽媽味道的意菜作主角，主菜有主廚重點推介The Butcher's Cut、燴羊膝、地中海鱸魚、松露意大利粉和傳統的Pasqualina餡餅等。甜點有意大利鴿形蛋糕或意大芝士餅等。西班牙餐廳The Optimist有特色的番茄麵包棉花糖、招牌龍蝦燴飯和西班牙油炸鬼等。另外TokyoLima的日系秘魯菜、印度風的Chaiwala和日本菜的Honjo等都有提供復活節主題美食，客人可按喜好選擇。各位在食完甜品後，記得翻轉托盤，看看能否搵到中獎金蛋。因為店內特別預了3隻重7公斤的巨型金色朱古力蛋，若中獎的話，就可以捧回家慢慢吃了。

齊齊吃喝玩樂

早午餐的菜式豐富，又多選擇，一家人有不同愛好也能滿足。尖沙咀香港麗思卡爾頓酒店高層餐廳Ozone於4月17日推出復活節主題周日早午餐，當日會有多款不同地區旳美食供應，頭盤有各式沙律、30個月西班牙火腿、煙熏三文魚及芝士拼盤等，然後可以來一口刺身冷麵拼盤及湯品。主菜的話，有香烤冬陰功鱈魚配杧果及木瓜沙律、亞拉斯卡皇帝蟹肉香蒜橄油意粉及Ozone招牌和牛漢堡拼墨西哥粟米片等，4月還特別提供Raclette熱熔芝士站，溶化的芝士漿加不同配料，味道濃郁。最後還有迷你甜品拼盤、即叫即製的窩夫和班戟，小朋友價錢包括2小時無限暢飲有氣果汁及汽水，大人亦可加指定價錢享用2小時無限暢飲指定法國香檳。在飲飲食食期間，小朋友還可以選擇節日面部彩繪和尋蛋活動。

中西美食

中、西、日的美食各有特色，可以一次過品嘗最好不過。尖沙咀W酒店KITCHEN餐廳於4月15日至18日推出「奇妙復活節慶典」無限添吃自選早午餐 ，有無限量供應的前菜、甜品和湯品，包括清酒鮑魚、鱈場蟹腳、香茅青口、西班牙52個月黑毛豬火腿、法式肝醬與香煎鴨肝多士和多款中式點心，主菜有叉燒醬烤羊架、印度燒春雞或香烤菲力牛扒等，客人可任揀1款。甜品有復活節彩蛋提拉米蘇、黑朱古力榴槤拿破崙、德國傳統迷你蜂螫蛋糕和雪糕等，加指定價錢還可2小時暢飲指定香檳、餐酒或果汁，必定能讓每位家人感到滿足。