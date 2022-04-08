Skysphere隨時變陣　陪你揮桿

Skysphere車頭設計特長，頭冚採用了對半升起打開的獨特設計，配備一塊整合了3D發光廠徽和LED日間行車燈的白色單體數碼化LED大面板。（互聯網）

開往高爾夫球場的路，多彎得嚟風景又靚，唔揸架兩座開篷跑車享受一下實在可惜。但揸兩座跑車去揮桿，通常載得人嚟就載唔到私家球具，相信唔少鍾意打高爾夫球的樂活駕車一族也有同感。不過凡事冇絶對，奧迪（Audi）早前發表過一款名為Skysphere的雙門開篷豪華純電動概念跑車，重新定義未來汽車的豪華概念，展現未來出行的更多可能性。

超長頭冚內有乾坤

以純電驅動的Skysphere，擁有修長而前衞的車身線條，展現Audi最新的「Progressive Luxury」設計理念。當中超長頭冚與短前懸的比例，最引人注目，而超長頭冚更內有乾坤，採用獨特的對半升起打開設計，內有擺放兩個專屬高爾夫球袋的儲物空間。車尾則是於風洞中開發，玻璃大斜背採用結合跑車和旅行車的流線型設計，玻璃下方可擺放兩個專屬手提行李袋，並具有交叉帶扣固定，可說是用盡車頭和車尾的空間。車頭和車尾還分別配上一白一紅的單體數碼化LED大面板，車頭的一塊不僅取代了傳統面罩，更整合3D發光廠徽和LED日間行車燈。車門亦有別於傳統，改為後揭式打開，並於腳下配上具有空氣動力學風格的23吋合金輪圈及低滾動阻力輪胎。

軸距可伸長可縮短

隨着純電力驅動、自動駕駛技術、數碼化科技的不斷提升，可預見未來的汽車不單重視駕駛，更着重為乘客提供高度自主化體驗。為了令這個構思進一步延伸，廠方在Skysphere身上應用全新的可變軸距技術及進化版主動式氣壓懸掛系統。前者可透過電動馬達控制車身與車架的滑動機關來改變軸距設定，令軸距拉長或縮短達250mm之多；後者則透過經進化的主動式氣壓懸掛系統，具有3個獨立氣壓缸，可同時運作及個別停用，以調節吸震力度與緩衝反應，提供舒適及動感的多樣駕駛變化，同時能使車身高度下降10mm，藉此減低風阻。只需一按特設的駕駛模式切換鍵，便可於車長5,190mm的Grand Touring（GT）模式，以及4,940mm長的Sport模式中作出「變陣」，於GT模式提供舒適的基礎懸掛，於Sport模式實現動感駕駛和靈敏操控。

自動駕駛互動空間

可隨時「變陣」的Skysphere，車載由後軸馬達及逾80kWh電池組成的純電動力系統，最大輸出功率達465kW（約632hp），峰值扭力為750Nm，0~100km/h加速可4秒完成，擁有500km（WLTP）續航力。處於GT模式還可進入Level 4自動駕駛狀態，透過伸延軸距令腿部空間增加，同時轉環、加速及制動腳踏會自動隱藏起來，讓乘員坐享舒適旅程。車廂內長達1,415mm、橫跨整個中控台的特長屏幕，更是一大焦點。屏幕結合創新數碼技術，將車廂變成一個互動空間，不僅可於行車中利用車內拍攝系統，將相片上載至社交媒體，隨時與好友分享旅程體驗，更能自動開往所設定的目的地，接載乘客及獨立處理泊車與充電等工作。