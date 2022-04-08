8千蚊見大S老公　具俊曄今晚現身首個台灣DJ騷

台灣女星徐熙媛（大S）閃嫁南韓老公具俊曄，轉行做打碟DJ嘅佢，依家升呢成為「國民姐夫」，依家佢留台兩個月，大家都好關心大S「何去何從」之際，原來具俊曄已經密密接Job，今晚（8日）更會成為佢抵台後第一個DJ Job，搵銀養老婆，更有指姨仔小S（徐熙娣）同妹夫老公許雅鈞都會去捧場助陣。

具俊曄發限時動態，預告今晚同大家見面，原來佢今晚就會現身信義區一間夜店，該夜店前年被英國雜誌《DJ Mag》評選全球百大夜店第57名，去年仲升到48名，連續2年進入全球百大夜店榜單。據知該夜店2018年開幕，可容納750人，包廂約有40間。具俊曄做DJ打碟消息一出，夜店包廂立刻全部被訂滿，低消3萬元新台幣（約8,138元港幣），都令大批想睇「大S老公」嘅人趨之若鶩。

另外，具俊曄上月9日從韓國飛到台灣見大S（徐熙媛），2人相聚才將夠一個月，但有指他將短期內離開台灣。大S經理人解釋，指當初兩夫妻以為只要有結婚證明書，具俊曄來到台灣便可以辦理台灣的居留證，但沒有留意到要準備「無犯罪紀錄證明」，現已請家人在韓國代為申辦，正在處理中。對於將離開台灣一事，其實是他要到美國工作，是一早規劃好的行程，今次離境跟「無犯罪紀錄證明」無關。

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