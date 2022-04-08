冒雪咀李施嬅！陳山聰唔再出「股」惑：1次就夠

藝人陳山聰今日（8日）出席劇集《金宵大廈2》的宣傳活動，講到他近日每晚開直播，他說：「因為拍檔施嬅（李施嬅）出唔到嚟，但佢又想宣傳，做直播就最好，粉絲又鍾意，可以見到我哋真實一面，大家又有得互相。」

囝囝睇咀戲眼定定

他透露只有歲多的兒子Jaco也有收看《金宵2》：「有一集係我同施嬅喺中環落住雪錫，好浪漫，囝囝睇到眼定定，然後走去錫媽咪，成件事好Sweet，唔知佢係想模仿，定係見我錫第二日所以想安慰媽咪。（佢認唔認得施嬅？）唔知，但一定認得我係爸爸，每次播宣傳片佢都會指住電視，每晚聽到劇集主題曲就會企定定睇劇，呢個習慣係由《鐵拳英雄》開始，每晚聽到音樂就會坐上梳化睇晒成套劇。（套劇咁恐怖。）佢唔知咩係恐怖，未識驚，佢最怕聽撕膠紙聲。」

談到李施嬅的身體情況，山聰指對方原本今日也想透過視像跟大家見面，但因要做療程而未能成事：「我同佢講我頂住先，我唔想逼佢，唔想佢為咗心急傳宣而影響身體。」山聰在劇中露股上陣，問到若收視好會否再露？他笑言：「矜貴嘅嘢騷一次就夠，仲有好多嘢未騷，好似腹肌，但等我練好啲先。」