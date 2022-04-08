美容教主唐安麒集百業聲音　ANSONBEAN母親留言答謝

疫情重創百業，有「美容教主」之稱的唐安麒早前發文指不少業者及員工被迫停工零收入，但同時又要交租，百上加斤，更在其專頁發起「一人一段話」，希望來自各行各業的網民以理性的態度下，道出箇中的困難，期盼有關當局對他們「實話實說」的意見「要聽要睇要信」，隨即引起極大回響。隨之政府宣布在本月會開放被關閉的處所，以及放寬保就業計劃，不少網民蜂擁留言討論，稱想不到他們的聲音獲關注，並感謝唐安麒敢做敢言及可在其平台抒發心聲，有網民發現經營多間舞蹈學校、身為歌手ANSONBEAN母親的林佩佩，也有留言：「團結都一定能產生推動力，重要的是慶幸能夠有一位有心又有凝聚力的人願意去集結聲音化為力量。」

昨晚（7日）發文致謝網民理性留言的唐安麒接受東網訪問，被問到獲網民高度讚揚，她說：「太過獎嘞！我真係冇做過啲乜，有好多網民多謝我，其實我同大家一樣都係普通市民，我只係喺自己嘅小天地，同網民傾吓偈，希望大家零人身攻擊、不分你我，乾乾淨淨咁盡抒己見，切切實實講出面對嘅問題，畀大家唞吓氣，我相信路不同仍可為友，依然可以互助互勉。」